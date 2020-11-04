Глухонемые парни избили 17-летнюю девушку, а потом спросили, не хочет ли она с ними познакомиться

Врачи занимаются здоровьем пострадавшей студентки и оказывают ей всю необходимую помощь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Абсурдная по своей глупости и жестокости ситуация произошла накануне вечером на Ярославском шоссе, куда на автобусе приехала 17-летняя студентка одного из московских ВУЗов Светлана В.* Девушка направлялась в сторону своего общежития, когда к ней подошли двое мужчин и без объяснения начали наносить удары. Очень испугавшись, Света только и могла что прикрывать голову и лицо руками, умоляя неизвестных перестать ее избивать. Никаких угроз преступники не высказывали и что хотят от девушки тоже не объясняли.

Внезапно побои закончились, и нападавшие чуть отступили. Тогда девушка увидела, как мужчины разговаривают между собой на языке жестов. Один из парней достал мобильный телефон и написал текст сообщения, после чего показал студентке свои необычные требования. Оказалось, что компания глухонемых просто хотела познакомиться с юной красавицей и теперь, в сообщении, спрашивали согласна ли она.

«Избитая и испуганная 17-летняя Светлана В.* ответила отказом на предложение о знакомстве. После этого глухонемые мужчины развернулись и удалились в неизвестном направлении, а пребывающая в шоковом состоянии студентка побежала в свое общежитие. Уже там девушка почувствовала сильные головные боли и решила обратиться в больницу, а также сообщить о случившемся в полицию. Медики поставили девушке диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины лица и головы», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сейчас врачи занимаются здоровьем пострадавшей студентки и оказывают ей всю необходимую помощь. В свою очередь оперативники разыскивают двух агрессивных глухонемых мужчин, которые решили использовать кулаки для знакомства с понравившейся им девушкой.

* - имена изменены.