Владимир Путин: Для нашей страны межнациональный и межрелигиозный мир – это основа основ

Президент РФ Путин провел встречу с главами религиозных конфессий. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- У меня жена из крымского народа, мои невестки - одна армянка, другая сирийская арабка, третья еврейка, мой зять - из венгерских цыган. Соответственно, в моих внуках течет вся эта кровь, - описывал свое семейное положение епископ Российского союза пятидесятников Сергей Ряховский. - И вот когда мы собираемся вместе, мы чувствуем себя великим русским народом.

Встреча Владимира Путина с представителями разных конфессий в День народного единства полностью иллюстрировала многонациональность и многоконфессиональность нашей страны. Иногда это принимало совсем осязаемые формы.

Когда митрополит старообрядцев Корнилий во время выступления закашлялся, сидевший рядом главный раввин России Берл Лазар молча налил ему воды в бокал. Корнилий осенил себя размашистым крестом, выпил, поблагодарил Лазара и продолжил.

- Не случайно рядом со мной на столе лежат четыре священных текста: Библия, Коран, Тора и Ганчжур, - показал Путин на свой рабочий стол. - В каждом из них заложены непреходящие истины. И ключевая, определяющая среди них – это любовь к человеку, к ближнему, причем независимо от расы, национальности и традиций.

Вообще эта встреча была как нельзя кстати. Европу сотрясают теракт за терактом на религиозной почве, и России есть, что сказать на эту тему.

- Важно понимать, что в мире происходят глубочайшие перемены, - заявил Путин. - Сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений, становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр. На них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду. Для нашей большой, огромной страны межнациональный и межрелигиозный мир – это основа основ.

Упомянул президент и о происходившем во Франции и Австрии.

- Ситуация в ряде стран сложная, и видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, - сказал Путин. - Тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто использует это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость. Результат здесь один: в обществе как снежный ком нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями. Мы вместе должны, обязаны делать всё возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране.