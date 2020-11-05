Яхта миллиардера, жена-чемпионка и афера с биткоинами: Как хоккеист Игорь Мусатов попал из сборной России в колонию

Хоккеист Игорь Мусатов, обвиняемый в мошенничестве с криптовалютой, во время избрания меры пресечения в Кузьминском районном суде. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

По этой истории кино снимать можно!

Летом 2013-го их свадьба была, что называется, на всех обложках. Невеста - 23-летняя красавица Евгения Канаева, наша блистательная гимнастка, буквально несколько месяцев назад завоевавшая свое второе олимпийское золото (а до этого было 17 (!) золотых медалей чемпионатов мира и 13 побед на чемпионатах Европы). Жених - хоккеист Игорь Мусатов. Тоже, так скажем, небезызвестная личность. Правда, Мусатов отжигал все больше не в спорте, а по барам. Его звездные загулы можно сравнить ну разве что только со скандальной славой футболиста Александра Кокорина. Свадьба Мусатова со скромной красавицей Канаевой многих удивила. Уж слишком мощный получался контраст. «Барышня и хулиган»!

Но молодые светились счастьем и плевать хотели на общественное мнение. Друзья говорили, что Женя благотворно влияет на Игоря - мол, после встречи с Канаевой хоккеист очень сильно изменился, стал покладистым. Вскоре у пары родился сын. И все, казалось, идет по нарастающей.

Но вот прошло несколько лет. Мусатова сначала из-за постоянных дебошей выгнали из нескольких клубов, а потом он и вовсе оказался фигурантом уголовного дела на 45 миллионов рублей. Как же так вышло?

ПАРЕНЬ ИЗ РАБОЧИХ КВАРТАЛОВ

Рос Игорь Мусатов в московском районе Гольяново. Непростой такой райончик, прямо скажем. Край города, где жилые кварталы смешались с огромными промзонами. Отец хоккеиста - пилот гражданской авиации. Мама профессионально занималась греблей.

- У нас в Гольяново разные пацаны встречались, не все они дружили с законом, - признавался сам Мусатов в интервью «Экспресс-газете». - И судьбы у них сложились по-разному. Мне еще повезло, что я попал в хоккей - спасибо маме с папой.

Молодой нападающий впервые обратил на себя внимание, когда едва закончив школу подписал контракт с московским «Спартаком». Тренеры отмечали, что парень растет с характером, мощный, всегда заряжен на борьбу. Вскоре Игорь Мусатов отправился в казанский «Ак-Барс», а с молодежной сборной взял бронзу чемпионата мира.

Дальше спортивная судьба Мусатова складывалась очень странно. С одной стороны, хоккеист продолжал ходить в подающих надежды. С другой, для настоящего прорыва чего-то постоянно не хватало. Сверстники рвали во взрослой сборной, уезжали в НХЛ, а Игорь Мусатов через каждые год-два менял команды, нигде особо не выделяясь. Так, крепкий игрок, не более.

2015 год. Игрок "Авангарда" Игорь Мусатов. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ПОГОНИ, ДРАКИ И ИЗБИТЫЙ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА

Зато уж за пределами хоккейных коробок Игорь отрывался по полной. Газеты чаще писали про его пьяные «куролесы», чем про удачные матчи и заброшенные шайбы.

- Уже к 23 годам Мусатова дважды лишали прав за пьяную езду.

- В 2010-м после драки в кафе хоккеист избежал доставки в отдел полиции, спрятавшись в общественном туалете.

- В декабре 2011-го черный внедорожник Мусатова на большой скорости убегал от патрульных машин. Заезд завершился только после того, как «Мерседес» врезался в ресторан. Из салона тут же вынырнул и скрылся в ночи некий мужчина. На кресле пассажира полицейские нашли очень пьяного хоккеиста, который заявил, что за рулем сидел его друг. И хотя были подозрения, что на самом деле ребята после ДТП поменялись местами, доказать ничего не смогли.

- Через несколько дней Мусатов вышел пьяный из ресторана, увидел «неправильно» припаркованный автобус и избил его водителя.

До громкого дела Кокорина и Мамаева оставалось семь лет, а потому звездный дебошир отделывался только штрафами.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА ЯХТЕ

Невероятно, но факт - примерно в это же время хоккеист-хулиган познакомился с Евгенией Канаевой. Вышло это случайно. Оба приехали в больницу к одному и тому же травматологу. Вскоре молодые спортсмены начали встречаться. После Олимпиады в Лондоне, где гимнастка завоевала золотую медаль, Мусатов сделал ей предложение.

Свадьбу гуляли красиво. В загородном подмосковном ресторане собрались почти 200 гостей и все сплошь спортивный бомонд.

Спустя несколько дней молодожены отправились в свадебное путешествие в Хорватию. Там, на берегу Адриатики их ждала знаменитая Ирина Винер, супруга миллиардера Алишера Усманова, когда-то тренировавшая Канаеву в сборной России.

- Ирина Александровна сделала сказочный подарок, - рассказывал хоккеист. - Она дала нам свою семейную яхту, и мы почти неделю плавали в Адриатическом море. Места там райские! Управляли яхтой специально обученные люди, пять человек.

Считается, что будущий ребенок двух спортивных знаменитостей был зачат именно на той яхте - Евгения родила сына ровно через девять месяцев.

Казалось, что буйный хоккеист, новоиспеченный папаша, наконец-то остепенится. Но продержался Мусатов он недолго. Еще как минимум дважды он попадал в полицию после пьяных драк в ресторанах - в 2015 и 2017 годах.

Спортивная карьера к тому времени уже была бесславно завершена. Сменив за карьеру десяток клубов (дважды с ним разрывали контракты именно из-за пьяных выходок), заканчивал в Чехии. «Звездный мальчик», которому еще несколько лет назад раздавали щедрые авансы, так и не стал настоящей звездой - для нападающего полсотни заброшенных шайб за 400 с лишним игр это очень мало! В 2018-м, как говорят, Канаева пыталась через свои связи пристроить непутевого мужа в московское «Динамо», но тот не сумел закрепиться даже в дублирующем составе…

Евгения Канаева и Ирина Винер Фото: Борис КУДРЯВОВ

ДЕНЬГИ ЗАКОНЧИЛИСЬ?

- С Игорем произошла та же история, что и со многими нашими футболистами и хоккеистами, которых слишком рано записывают в «подающие надежды», - рассказал «КП» один из спортивных функционеров, пересекавшихся с Мусатовым. - Парню слишком рано начали платить большие деньги. Купил машину, квартиру, а дальше начал кутить по ресторанам. Спустил свой талант в рюмку.

По нашим данным, в списки самых высокооплачиваемых игроков Континентальной Хоккейной Лиги Мусатов никогда не входил, но на пике карьеры зарабатывал до 2,5-3 млн рублей в месяц. В худшие времена - до 1 млн.

При этом к деньгам спортсмен всегда относился очень легко - получу еще! Он сам в одном из интервью рассказывал, что запросто может подать на улице нищему 200 долларов. Можно только представить, сколько молодой человек спускал в питейных заведениях и клубах.

Дело, конечно, частное. В конце концов, пил на свои. Но после завершения карьеры выяснилось, что каких-то огромных сбережений (ну, по VIP-понятиям, конечно) он за этой время не нажил, а то что есть, быстро тает. При этом идти на тренерскую работу в 30 с хвостиком не хотелось. Возможно, на фоне этого кризиса и возникла у бывшего хоккеиста идея провернуть дельце, которое позволит заработать сразу и много.

ПРИКРЫЛСЯ ЖЕНОЙ?

По версии следствия, все началось со случайного знакомства в ресторане. (Ну а где же еще! - Ред.). Мусатов познакомился с неким бизнесменом в заведении на Кутузовском проспекте. Начало 2018 года. Самый пик ажиотажа вокруг криптовалют. Песни о сверхприбыльности неведомых виртуальных биткоинов неслись, что называется, из каждого утюга. Двое мужчин разговорились и выяснили, что оба уже попробовали вложиться в криптовалюты. Посидели, выпили вина. Мусатов, кстати, сам сообщил товарищу, что раньше был хоккеистом и женился на известной гимнастке. Прощаясь, собеседники обменялись телефонами.

Через несколько дней Мусатов перезвонил.

- Хоккеист сказал бизнесмену, что продает 103 биткоина намного ниже рыночной стоимости, - рассказывает источник в следствии. - Мол, они с женой решили срочно купить еще одну квартиру в центре. Криптовалюту Игорь Мусатов оценил в 800 тысяч долларов. На тот момент это было по курсу около 45 миллионов рублей. Бизнесмен ответил, что готов. Мусатов сообщил адрес банка, в котором будет проходить сделка. Назначили дату и время.

В офис в районе Никитского бульвара предприниматель приехал не один - наличные сопровождали двое инкассаторов. Гостей встретил помощник Мусатова. Предложил чай, кофе, печеньки - мол, шеф сейчас должен приехать, опаздывает. Мусатов несколько раз перезванивал и жаловался, что стоит в пробке. Предложил начать пока процедуру передачи с помощником. Тот попросил пачки долларов, чтобы пересчитать их и проверить на подлинность. А дальше по «классике» - вышел в соседнюю комнату, прикрыв дверь, а когда уставший ждать предприниматель пошел посмотреть, как там дела, комната была пуста - помощник ушел через пожарную лестницу. Ни денег, ни биткоинов.

В полицию бизнесмен сразу не пошел - все-таки Мусатов муж двукратной олимпийской чемпионки, не мог же он так беспардонно человека кинуть?! По телефону хоккеист пообещал, что разберется с помощником и все будет хорошо. Но вскоре перестал отвечать на звонки.

Ранее звездный дебошир отделывался только штрафами. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

«ОН ПООБЕЩАЛ МНЕ ДОЛЮ»

Игоря Мусатова задержали в сентябре 2019 года и предъявили обвинение по статье «мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц». Сам хоккеист свою вину отрицал.

- У моего клиента были определенные договоренности с этим предпринимателем, но никаких денег лично он, Мусатов, не получал, - заявил «КП» адвокат Александр Карабанов.

Параллельно арестовали и того самого помощника, который вынес из офиса деньги. Он оказался личным водителем Игоря Мусатова. Виталий Артеменко поначалу тоже отрицал свою вину, но в итоге пошел на сделку со следствием.

- Помещение в центре Москвы, которое было «офисом банка», на самом деле арендовали на небольшой срок, - сообщил Артеменко следователям. - Мусатов уговорил меня принять участие в схеме, пообещав долю от общей суммы. Сначала разговор шел только о том, что я жду на улице, деньги мне вынесет какой-то другой человек, а я отвезу их Мусатову. Но потом условия изменились и Игорь Максимович уговорил меня сыграть роль его помощника.

Водитель получил свои два года колонии еще в декабре прошлого года. Совсем скоро он уже сможет выйти по УДО.

А вот Игорь Мусатов отказался признать вину. Ему грозило до 10 лет колонии, но суд в итоге дал лишь 4 года. Едва ли не единственным смягчающим обстоятельством стал несовершеннолетний сын (ему всего шесть лет). После ареста Мусатова говорили, что Канаева решила развестись с хоккеистом, мол, его аферы стали последней каплей, но официально пара все еще в браке.

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