Страдает мозг и нервная система: как восстановиться после коронавируса и каких осложнений опасаться

Врачи говорят, что страшен не только коронавирус, но и его последствия. Фото: Артем КИЛЬКИН

Врачи говорят, что страшен не только коронавирус, но и его последствия. Что нужно делать пациентам, которые перенесли COVID-19, чтобы восстановить свое здоровье?

Об этом на открытом заседании Академии наук рассказал заслуженный врач РФ, хирург, реабилитолог, академиком РАН Константин Лядов. По его словам, нынешней осенью течение болезни изменилось по сравнению с тем, что было весной и летом. И это влияет на методы реабилитации.

С ДЫХАНИЕМ И КИСЛОРОДОМ В КРОВИ СТАЛО ЛЕГЧЕ

- За последние месяцы существенно изменилась структура пациентов, которые приходят на реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции. Если в начале – июль, август, - это были пациенты, которые жаловались на затрудненное дыхание после выписки, на ощущение нехватки воздуха, сейчас на фоне изменившихся регламентов лечения пациенты выписываются с высоким уровнем сатурации в покое. (Сатурация крови - уровень насыщения крови кислородом – Ред), - говорит академик Константин Лядов.

Получается, что основные проблемы со здоровьем, вызываемые ковид, - вирусная пневмония и дыхательная недостаточность - перестали быть главными целями для реабилитологов.

Нынешней осенью течение болезни изменилось по сравнению с тем, что было весной и летом. Фото: Артем КИЛЬКИН

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: СЛАБОСТЬ, НАРУШЕНИЕ ВНИМАНИЯ И ПАМЯТИ

По данным, представленным академиком Лядовым, осенние выздоровевшие ковидные пациенты жалуются на:

- сильную слабость,

- повышенная утомляемость, истощаемость, не способность к продолжительному физическому или умственному напряжению,

- нарушение внимания,

- нарушение координации.

- Даже когда мы говорим о дыхательной реабилитации, то в итоге нам приходится заниматься комплексной реабилитацией пациентов, включая большое количество методик из кардиореабилитации и повышения толерантности к физической нагрузке, - говорит Константин Лядов.

Врачам приходится не только спасать жизни, но и заниматься комплексной реабилитацией пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

ТИПИЧНЫЙ ПОСТКОВИДНЫЙ ПАЦИЕНТ ОСЕНИ 2020

! Люди 40 – 50 лет. Они хорошо восстановились после лечения в госпитале, однако, выйдя на работу, с изумлением столкнулись с ситуацией, когда они не могут выполнять свою профессиональную деятельность достаточно интенсивно.

! Это и офисные работники, сотрудники сфер управления и администрации, и другие интеллектуальные сотрудники, а также люди физического труда.

Основные методы реабилитации постковидных больных:

- лечебная физкультура (упражнения на развитие вспомогательной дыхательной мускулатуры);

- дыхательная гимнастика 30 – 40 минут в день два раза в день;

- обязательные виды массажа – вибромассаж, массаж в электростатическом поле, электрофорезы.

Основные проблемы со здоровьем, вызываемые ковид, - вирусная пневмония и дыхательная недостаточность Фото: Артем КИЛЬКИН

БОЛЬШЕ ВСЕГО В ВОССТАНОВЛЕНИИ НУЖДАЮТСЯ МОЗГ И НЕРВНАЯ СИСТЕМА

- Неожиданно для нас появилась необходимость значительно расширить возможности по тренировке когнитивных функций и координации, - отмечает врач-реабилитолог Константин Лядов. - Мы сейчас активно используем баланс-платформы, потому что пациенты обращают внимание на то, что они не могут с должной степенью концентрироваться на изменении дорожной ситуации, или на вопросах, которые им задают, на адекватности ответов.

! 50% времени реабилитации пациентов, перенесших ковидную инфекцию, уходит на тренировки когнитивных функций и внимания, координации.

! Реабилитация здорового до ковида 40-летнего человека потребует от 3-х недель до 1 месяца.

Повышенная утомляемость, истощаемость, не способность к продолжительному физическому или умственному напряжению - последствия COVID 19 Фото: Артем КИЛЬКИН

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