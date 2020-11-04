«Фейеноорд» - ЦСКА: прогнозы и шансы команд в матче 3-го тура Лиги Европы

Соперников ЦСКА, голландскую команду «Фейеноорд» тренирует Дик Адвокат. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Армейцы Москвы постараются добыть первую победу в Лиге Европы. Голландский «Фейеноорд» неожиданно оказался аутсайдером группы. Но этой командой руководит сейчас Дик Адвокат. И он превосходно осведомлен о сильных сторонах ЦСКА.

Провал «Фейеноорда»

Дику Адвокату 73 года. Но он еще в порядке. Спасать «Фейеноорд» его позвали год назад. Команда тогда находилась в кризисе, занимала 12-е место, и ей нужен был опытный наставник, чтобы стабилизировать положение. Адвокат даже в свои годы показал класс – вытащил ротердамцев на 3-е место, и превратил их в очень забивную команду. «Фейеноорд» забивает больше трех голов за матч. Правда и получает в свои ворота тоже немало.

В предыдущем туре команда Адвоката была разгромлена «Вольфсбергом» - 1:4. И пусть два гола австрийцы забили с пенальти, проблемы в обороне на виду. В первом же туре «Фейеноорд» сыграл вничью с «Динамо» (Загреб), и сейчас занимает последнее место в группе. У «Динамо» и ЦСКА по 2 очка, у «Вольфсберга» - 4.

Дзагоев напомнит о себе Адвокату

Адвокат охотно вспоминает свой опыт в России. Все-таки с «Зенитом» тренер брал Кубок УЕФА, а со сборной России играл на Евро-2012, том самом, что для Алана Дзагоева мог превратится в звездный час. С тех пор Дзагоев пережил несколько травм, так и не уехал в Европу, но сейчас намерен опять показать себя с ЦСКА. В последних матчах восстановившийся от очередного повреждения Алан выглядит неплохо, а его гол принес победу армейцев над «Ротором».

Равные шансы

Впрочем, весь ЦСКА сейчас на взлете. Захватили лидерство в РПЛ, большая группа футболиста приглашена в сборную России, поставленная игра – именно от армейцев ждут наибольшего в этих еврокубках. Дивеев растет в обороне, Обляков неплох в центре поля, Влашич и Кучаев хорошо показывают себя в атаке. И если ЦСКА намерен выходить в плей-офф, решать эту задачу надо как раз в ближайших двух играх.

А «Фейеноорд», как любой уважающий себя клуб, специализируется на выращивании звезд для других клубов и стран. Игроки из Ротердама играют даже в России. А Лига Европы – это хорошая витрина, где имеет смысл делать себе рекламу. Так что букмекеры расценивают шансы как равные: коэффициенты на победу той и другой команды одинаковые - 2,8. Так же, учитывая проблемы «Фейеноорда» в обороне, матч обещает стать результативным, аналитики букмекеров считают, что в нем можно ожидать более трех голов.

Лига Европы. 3-й тур. «Фейеноорд» - ЦСКА. 5 ноября. 23:00.

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