"Зенит" играет против "Лацио" в матче 3 тура Лиги Чемпионов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Питерский "Зенит" в среду, 4 ноября, играет на своем поле с римским "Лацио". Эта встреча - ключевая для команды Сергея Семака на групповом этапе Лиги Чемпионов. Пока что у команды - только два поражения. Встреча с итальянцами - поединок 3 тура ЛЧ. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Зенит - Лацио 4 ноября 2020.

Статистика личных встреч Зенит - Лацио пока что нулевая - этот поединок станет первым в истории двух команд. Прогнозы букмекеров на матч Зенит - Лацио 4 ноября 2020 говорят о том, что безоговорочным фаворитом будет "Лацио". Итальянский клуб одержит победу, либо же будет ничья. Прогноз на матч Зенит - Лацио 4 ноября 2020 - победа "Лацио" с разницей в один гол.

Стартовые составы на игру Зенит - Лацио 4 ноября 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча Зенит - Лацио 4 ноября 2020? Матч начнется в 20:55 по московскому времени 4 ноября и его покажут на канале Матч ТВ.

Прямую видеотрансляцию матча Зенит - Лацио можно будет посмотреть 4 ноября 2020, начиная с 20:55 по московскому времени на телеканале Матч Премьер. Стартовый свисток прозвучит на стадионе в Санкт-Петербурге вечером в среду, 4 ноября.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.