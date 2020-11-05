«Навыки мудрых» для корпораций: возраст, опыт, мастерство

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

В этом году соревнования по стандартам Worldskills из-за пандемии коронавируса проходили очно-дистанционном формате. Участники «Навыков мудрых» соревновались на разных площадках, а эксперты оценивали их работу с помощью камер по прямой видеосвязи.

Чемпионат «Навыки мудрых» является частью нацпроекта «Демография» и крупнейшими соревнованиями среди мастеров своего дела старше 50 лет. Участники не только демонстрируют профессиональное долголетие, высочайшие знания своей профессии, конкурентоспособность на рынке труда, но и делятся ценными умениями и опытом. Корпорации, поддерживая инициативу проведения чемпионатов профмастерства для сотрудников старше 50 лет, видят в передаче опыта и знаний от лучших профессионалов молодым специалистам одну из граней ценности работников старшего возраста на предприятии.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Организовали «Навыки мудрых» Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), правительство Свердловской области.

«Роскосмос», «Ростех», «Группа ЧТПЗ», «ЕВРАЗ», «Синара-Транспортные машины», «Объединенная судостроительная корпорация», «Росатом», и «Росгвардия» выставили на чемпионат лучших своих сотрудников, тех, кто не просто имеет большой профессиональный опыт, но и зачастую готов дать фору своим молодым коллегам.

-У специалиста 50+ есть опыт, который не достичь, изучая предмет по книжкам или методическим рекомендациям. А без опыта работы на высочайший класс специалиста рассчитывать не приходится. Специалисту 50+ есть что сказать молодым участникам соревнований!, - высказал мнение эксперт компетенции «Токарные работы на станках ЧПУ», сотрудник госкорпорации «Роскосмос» Антон Пономарев.

Более 40 участников соревновались в 9 компетенциях: «Инженерный дизайн CAD», «Лабораторный химический анализ», «Охрана труда», «Сетевое и системное администрирование», «Электромонтаж», «Сварочные технологии», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Электроника».

Самой массовой стала компетенция «Охрана труда»: за победу в ней боролись 12 участников.

-Моими соперниками были люди с огромным опытом, которые работают в этой сфере много лет. Поэтому участие в чемпионате дало возможность проверить, насколько я соответствую их уровню, - поделился впечатлениями серебряный призер компетенции «Охрана труда», сотрудник Евраза Игорь Винивитин.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

А еще чемпионат - это прекрасная возможность прокачать свои навыки.

–Задания были непростые, а время - ограничено. Поэтому, чтобы успеть все сделать и сделать качественно, надо было выходить за рамки своего опыта и искать новые пути решений, - рассказал бронзовый призер чемпионата в компетенции «Токарные работы на станках ЧПУ», работник холдинга «ОДК» госкорпорации «Ростех» Геннадий Сыров.

По его словам, участие в чемпионате по стандартам WorldSkills позволит повысить производительность труда на предприятии: «На нашем заводе ожидаются поставки более современного оборудования. Конечно, будут повышаться и требования к специалистам. Я работаю наладчиком станков с ЧПУ. Уверен, что после чемпионата мне будут по плечу новые производственные задачи».

Соревновательные площадки чемпионата токарными и фрезеровальными станками с ЧПУ обеспечил давний партнер Союза Ворлдскиллс Россия компания DMG Mori.

-Наше оборудование мы разрабатываем по новейшим технологиям, внедряем его в работу на производствах. Нам важно не просто производить технику и поставлять ее на заводы, но и обучать специалистов. Сегодня в приоритете должно быть тесное сотрудничество между производителем оборудования, обучающими центрами и производствами. Обучение и соревнования по стандартам WorldSkills – хороший индикатор эффективности таких связей. Ведь лучшие участники чемпионатов показывают не только свои профессиональные умения, но и демонстрируют уровень подготовки по специальностям, - рассказал руководитель Академии DMG MORI Россия Илья Тонких.

В корпоративном зачете сильнее всех в «Навыках мудрых» выступил «Росатом», сотрудники которого завоевали 10 медалей. 6 медалей – у «Роскосмоса», по 3 награды – у ЕВРАЗа и Объединенной судостроительной корпорации.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Ну а «золотыми» мастерами стали Андрей Васильев (Объединенная судостроительная корпорация, компетенция "Инженерный дизайн CAD"), Алексей Благов («Роскосмос», компетенция "Токарные работы на станках с ЧПУ"), Александр Емельянов («Роскосмос», компетенция "Фрезерные работы на станках с ЧПУ"), Александр Сорокин («Росатом», компетенция "Сварочные технологии"), Евгений Бурков («Росатом», компетенция "Электроника"), Григорий Киселев (ЕВРАЗ, компетенция "Электромонтаж"), Александр Скоморохов («Росатом», компетенция "Сетевое и системное администрирование"), Ольга Гурова (ГУ Росгвардии по Москве, компетенция "Охрана труда") и Наталья Клепалова («Росатом», компетенция "Лабораторный химический анализ") .

Имена победителей и призеров были названы в онлайн-формате, во время торжественной церемонии закрытия чемпионата. После чего награды отправились к своим обладателям.