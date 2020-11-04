"Один вырывал камеру, другой бил по лицу": Фотокора Анатолия Жданова избили за съемку валютных обменников

Фотокор Анатолий Жданов Фото: Личный архив героя публикации

Тем, кто напал на фотокорреспондента Анатолия Жданова лучше написать явку с повинной. Это будет самое правильное решение в сложившейся ситуации. Пока же все говорит о том, что напавшим было что скрывать.

- Написал сегодня заявление в отдел полиции по району Дорогомилово. Лицо опухло, ноги болят, - рассказал Анатолий Жданов kp.ru, где проработал много лет.

- Что они хотели?

- Требовали стереть снимки из памяти фотоаппарата. Но понять суть их претензий мне было сложно. Прошел ведь все горячие точки, только приехал из Нагорного Карабаха, где был в командировке. Меня в этот день попросили снять по дороге на работу вывески обменных пунктов валюты. В кадр только бабушка какая-то попала, никаких людей не снимал. И тут выскочили двое. Мужчина в форме охранника, он был славянской внешности, схватил мой фотоаппарат, а тот, что больше походил на уроженца Кавказа, стал наносить мне удары в лицо. Потом повалили на землю и стали бить ногами.

Напавшие требовали стереть из памяти фотоаппарата снимки. Фото: Личный архив героя публикации

- Стер карточки?

- Стер конечно, но им этого показалось мало. Они хотели отобрать редакционный фотоаппарат. Мне удалось вырвался и перебежать через Кутузовский проспект (напротив 18-го дома - прим. авт) и сделать несколько снимков тех, кто на меня напал. Неизвестные побоялись последовать за мной, так как движение на трассе было интенсивным. Сегодня поехал туда вместе с телевидением, но вывески обмена валюты на здании уже не было. Это даже не отделение банка было, а какое-то окошко в стене. Теперь оно закрыто жалюзи.

После нападения на фотокорреспондента сотрудники полиции собираются возбудить уголовное дело по фактам побоев и воспрепятствованию законной профессиональной деятельности журналиста.

Анатолий Жданов прошел все горячие точки Фото: Личный архив героя публикации

Похоже, что Анатолий Жданов стал жертвой мошенников, о которых "Комсомолка" проводила свое расследование еще в 2005 году. Тогда у Курского вокзала временами открывались обменники, которые работали только с крупными суммами через интернет. Они размещали в интернете выгодные предложения для обмена валюты от 3000 долларов, а затем ждали, когда на это клюнет какой-нибудь доверчивый гражданин с крупной суммой наличных.

Жертва передавала деньги в окошко, и кассир удалялся для "пересчета и проверки" купюр. Больше потерпевший их не видел, как и свой паспорт. Также работали обменники, где крупные купюры незаметно подменяли на фальшивые однодолларовые. Расчет был на то, что клиент не будет пересчитывать их у окошка, где в очереди стояли сомнительные типы.

В этот день фотокора попросили снять по дороге на работу вывески обменных пунктов валюты. Фото: Александр БОЙКО

Когда обманутый клиент приходил в местное отделение полиции, у него удивленно спрашивали: "Вас били, вымогали деньги или вы добровольно отдали неизвестным людям вот такую огромную сумму, может эти деньги вы получили незаконно, почему вы их не обменяли в настоящем банке?".

Как правило, граждане редко могли описать даже внешность кассира, который унес их миллионы.

На корреспондента напали у пункта обмена валют. Фото: Александр БОЙКО

Отметим, что подобные обменные пункты появляются в Москве как грибы после дождя именно после резких скачков курсов валюты. Обычно их открывают в старых домах, где есть проходные подъезды с "парадной" и "черной лестницей", которые позволяют преступникам уйти незамеченными.

Самым главным театральным реквизитом таких мошенников является именно вывеска с цифрами и логотипом банка. Похоже, что кадр с этой уликой и требовали стереть Анатолия Жданова, который пришел чуть раньше несчастного с круглой суммой.