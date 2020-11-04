Болельщики ждали этих слов: Загитова сказала, почему не возобновляет спортивную карьеру

Алина Загитова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фигуристка Алина Загитова вот уже почти год как объявила о приостановке своей спортивной карьеры. Она объявила о паузе в декабре 2019 года и пока что ограничивается лишь тренировками в "Хрустальном", появлениями на ледовых шоу и телепроектах. Все это - на фоне учебы в университете на журналиста.

В эфире телеканала "Матч ТВ" фигуристка прокомментировала свою победу в номинации "Самая популярная спортсменка" в рамках премии "Матч! 5 лет". Алина сказала важные слова о своей спортивной карьере и перспективах возвращения в спорт:

- Вернусь ли я в спорт? Посмотрим. Сейчас коронавирус, очень сложно. Отменяется очень много соревнований, какие-то из них под вопросом. Это тяжелая ситуация для всего спорта. Когда последний раз виделась с Медведевой и есть ли у меня запретные темы? Я предпочитаю разговаривать только о себе, о своей жизни. Думаю, что когда я вернусь, будет трудно. Это спорт, - говорит Алина Загитова в интервью "Матч ТВ".

Загитова сказала и очень трогательные слова про своих болельщиков:

- Фанаты приезжают ко мне на каток, чтобы сфотографироваться. Из-за коронавируса многих людей не пускают, они стоят на улице, мне их безумно жалко. Мне очень приятно, когда они просят сфотографироваться.

Загитова сказала, что для нее достаточно непросто работать ведущей в таком телепроекте, как "Ледниковый период". У Алины есть специальный репетитор, благодаря стараниям спортсменка выучила уже немало скороговорок для развития речи:

- Работать ведущим в шоу очень тяжело. Так как спортсмены не очень разговорчивые, я сейчас специально учусь, чтобы хорошо разговаривать с людьми. Сейчас у меня репетитор по технике речи. Очень много скороговорок уже выучила. Еще столкнулась с проблемой, что нужно спрашивать у спортсменов, расстроились ли они. Когда я участвовала в соревнованиях, падала и мне задавали такие вопросы, меня это очень раздражало.

18-летняя Алина Загитова, напомним, в начале 2018 года в возрасте 15 лет одержала победу на Олимпиаде в Пхенчхане. И сейчас фигуристка может похвастаться всеми возможными наградами в своем виде спорта. Алина Загитова побеждала в разное время на чемпионате России, этапах серии Гран-При, финале серии Гран-При, чемпионате Европы и чемпионате мира. Победа на первенстве мира весной 2019 года - последняя вершина, которая покорилась российской спортсменке.