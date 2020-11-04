Жителя Москвы забрали на "скорой" после того, как он попытался потушить вспыхнувшее масло

Пострадавшему вызвали "скорую" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 4 ноября в Южное Чертаново примчался наряд пожарных и скорая. Ехали на возгорание, но работы для МЧС не нашлось. А вот медики увезли в больницу одного из жильцов с ожогами. Все произошло в доме на улице Газопровод.

— Во время приготовления пищи случилась вспышка масла. Это не вызвало горения, но пострадал один человек, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По словам источника kp.ru в экстренных службах, москвич попытался потушить загоревшуюся сковородку водой.

— Если налить растительное масло, оставить его на плите и забыть, то через некоторое время оно начнет гореть. Сначала появятся небольшие всполохи, а затем загорится вся емкость. Большинство людей при виде такого небольшого пожара тут же заливают его водой: выплескивают кастрюлю на сковородку или подставляют под кран. Так получилось и во время этого вызова, — рассказал собеседник kp.ru.

Когда на горящую сковороду попадает вода, она тут же закипает. Получается небольшой «взрыв» и все содержимое разлетается в разные стороны огненным фонтаном. Чтобы потушить пылающую сковороду, достаточно накрыть ее крышкой. Очень скоро кислород в посуде прогорит и реакция не сможет продолжаться.

На этой неделе на улице Газопровод в Москве случился другой пожар. Рвануло здание, где хранились газовые баллоны. Оно было на огороженной складской территории. Огонь уничтожил два строения и повредил пару машин. Местные жители засняли на видео серию взрывов.