Нарушения на выборах в США: за Байдена у всех на глазах вбрасывают сотни тысяч голосов — и никто не стесняется

Нарушения на выборах в США заметил даже действующий президент - Дональд Трамп Фото: REUTERS

Выборы в США никогда не отличались прозрачностью. Например, сейчас за ними разрешили следить лишь сорока международным наблюдателям: меньше, чем по одному на штат.

Теперь, кажется, понятно, почему. На ключевой для победы территории число голосов в ходе подсчёта вдруг совершенно невероятным образом изменилось в угоду «кандидату от старых элит» — Джо Байдену.

Нарушения на выборах в США такие: в Мичигане действующий президент Дональд Трамп уверенно лидировал после обработки 81% бюллетеней, опережая соперника на 4.3 пункта, или почти 200 тысяч "галочек". Потом подсчитали ещё 6% бюллетеней — и внезапно приплюсовали 130 тысяч голосов Байдену.

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Технически такое возможно: в Штатах популярно голосование по почте, завалялся, допустим, где-нибудь мешок с бюллетенями, до которого дошли только сейчас.

Проблема в том, что в этой массе введённых в систему 130 тысяч голосов не было ни одного за Трампа или ещё трёх кандидатов от малых партий. Только «Старина Джо». И это очень, очень похоже на вброс. Трамп в своём Твиттере уже назвал ситуацию «очень странной».

Его юристы готовят иск, ведь теперь разрыв между «красным» и «синим» (партийные цвета) минимален, и, с учётом этаких электоральных технологий, лидерство в ключевом для исхода штате могут присудить Байдену.

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ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист:

А что вы хотите, у них даже ЦИКа нет

— Всё, что мы видим, — следствие коренных недостатков американских выборов. Их система весьма специфична, архаична и мало изменилась за последние 230 лет. Хотя когда-то, конечно, институт выборщиков (которые представляют свои штаты и избирают президента на основе решения местных жителей) казался весьма прогрессивным, ведь нынешних способов связи в XVIII веке не было.

В чём подвох? Число выборщиков от штата зависит от его населения. У густонаселённой Калифорнии — 55 выборщиков, в крошечном Нью-Гемпшире — 4. И так далее. Всего для победы кандидату требуется хотя бы 270. Но ведь количество населения в разных штатах меняется неравномерно, где-то идёт быстрый миграционный прирост, где-то стагнация. Да, число выборщиков от каждого штата иногда пересматривается, исходя из изменения демографии, но происходит это далеко не часто. То есть избирателей в нашем штате к нынешним выборам может быть уже больше, а выборщиков — столько же, сколько 4 года назад. И наш голос, получается, ничего не значит!

Ну и главное — своего аналога Центральной избирательной комиссии (ЦИКа) — независимого органа, который вносил бы в региональные процедуры хоть какую-то дисциплину — в США просто нет. Местные власти лишь извещают Вашингтон о результатах подсчёта. Отсюда и грандиозные вбросы в отдельных ключевых штатах, которые просто никто не может проконтролировать.

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