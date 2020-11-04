Геннадий Зюганов - о непонятных итогах выборов в США: Хрен редьки не слаще. Кто из кандидатов редька? Наверное, Трамп...

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Геннадий Андреевич, я посмотрел ваши заявления по поводу выборов в США... У меня сложилось впечатление, что вы за Трампа, а не за Байдена.

- Ну, в принципе, - хрен редьки не слаще. Но, в данной ситуации, Трамп - это меньшее зло.

Я смотрел первые дебаты кандидатов, и был просто поражен, когда Байден сказал: «Главный враг для меня и противник – это Россия, а Китай – это экономический соперник».

Трамп, правда, ему ответил: мол, я немало санкций наложил, насолил.

Но, учитывая то, что демократы всегда лезли в наши дела, пытались учить и готовили здесь «пятую колонну», - для нас это будет тяжелый случай.

- Да, уж...

- Пусть они там сами разбираются, они сами расколоты до предела, ситуация накалилась.

- Вам как - эта «словесная потасовка» кандидатов и их штабов?

- Схватился глобалистский капитал - в лице Байдена, за ним большие денежные мешки стоят, которые доллары печатают... И - национальный капитал. Америка, посмотри даже на карту, - развалилась пополам...

- Ну, это - карта.

- Но нам надо заботиться о себе. Если будем сильные, успешные, грамотные… Пока у нас есть ракетно-ядерный зонтик. Но надо и ещё укрепляться.

Сейчас мы можем использовать этот момент, передышку, - для того, чтобы освоить новые технологии, прорваться вперед...

- А кто из кандидатов, по-вашему, хрен, а кто - редька?

- Я имею в виду, в данном случае редька, – это, наверное, Трамп, а хрен – Байден. Но это народная пословица, в народе так говорят, и это очень точное выражение.

- Интересно, если им перевести, они поймут эту пословицу?

- Думаю, нет. Сатирик Михаил Задорнов пытался, у него ничего не получилось.

Пока же они между собой там грызутся…

Америка, вообще-то, в тяжелом кризисе. Вся система у них шатается и ползет.

И в экономическом плане - спад огромный, и вирус их тоже лихорадит.

Ну, есть время определенное...

- У нас.

- Да... Нам надо бы максимально использовать это время для наращивания своего потенциала, сплочения общества... Нельзя время терять.

- Вас надо сейчас с праздником 4 ноября поздравлять или мне 7-го лучше уж позвонить?

- У меня День народного единства – 7 ноября, да. Великая идея справедливости, дружбы народов и труда, - она собрала даже распавшуюся империю в единый и могучий Советский Союз. Она помогла победить гитлеровский фашизм, - когда собрали все патриотические силы на планете, и коммунисты, прежде всего, восстали против фашистов. И - победили.

Но сегодня праздник еще один – престольный.

- Да, День Казанской иконы Божьей Матери.

- Хороший праздник.

- То есть мне еще вам 7 ноября надо звонить, да, чтобы поздравить?

- Звони. У нас будет большое шествие – «Октябрь шагает по планете». Возложение венков на Красной площади, потом - концерт великолепный. Подключайся. Понравится.

- Да я и не отключался. Товарищ Генеральный секретарь, слава Компартии России!

- Ура!

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