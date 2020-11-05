Записки киевлянки: Сообразительные уже прорываются в Россию, чтоб сделать прививку. И задержаться в гостях у "агрессора"

Женщина в маске на улице в Киеве. Фото: REUTERS

В транспорт без масок, а кислород за свои деньги

Чуть ли не треть пассажиров - киевлян ездят без масок в общественном транспорте. Пожилая дама «зацепила» девушку без маски, сделав замечание, после чего та обрушилась на нее с гневной отповедью:

- Я не намерена терпеть издевательства системы, в которую всех втянули как рабов. Хотите подчиняться-на здоровье, а я не буду и лучше штраф заплачу. Мне нечем дышать в этой маске, от которой один вред. Вы не понимаете, что над вами совершают насилие? Сегодня они на вас маску напялили, а завтра сделают идиотами. Да что там… Уже, значит, идиоты, раз ходят в масках не возмущаются. Вы сами посудите: у нас разве раньше гриппа не было? Никто в нашей стране не болел? - буквально кричала на весь салон барышня без маски.

- Вот почему вы их пускаете в салон без масок?- обратилась к водителю пожилая дама, полная справедливого гнева.

- А я щас за каждым следить должен? Мне надо за дорогой смотреть, а не за вашими масками. Все равно все этим вирусом переболеют, - как отрубил водитель и повез всех дальше.

И почти никто больше в салоне не стал ничего комментировать. Однако, в Киеве за отсутствие масок в общественном транспорте планируют наказывать штрафом до 17 тыс гривен (около 47 тысяч рублей, - ред.).

С 1 ноября штраф появление в метро без маски 17 тыс гр. Фото: Марина РЕБРОВА

На днях министр здравоохранения Степанов официально заявил, что Украину в ближайшие недели ждет настоящая катастрофа. Власти для этого все сделали: за полгода не построили ни одной больницы, решительно отказались покупать российскую вакцину, делать бесплатные прививки от гриппа, а Фонд борьбы с коронавирусом оказался откровенно разворован.

Невезучим больным, подцепившим коронавирус, приходится везти в стационар свои раскладушки, устраиваться в коридорах и на стульях, везти на госпитализацию свои личные одеяла и матрасы, не говоря о еде. В украинских больницах не принято кормить. В ожидании лечения многие здесь вынуждены даже покупать кислород за свои деньги.

Да и сама концепция лечения больных коронавирусом в Украине изменилась: министерские чиновники признались, что легкое и среднее течение болезни не потребует госпитализации из- за нехватки коек, а при лечении тяжелых – медикам придется в первую очередь спасать тех, кому нет 65- пяти.

- В Пенсионном фонде просто деньги закончились, - мрачно шутят по этому поводу киевляне, а наиболее сообразительные пытаются всеми правдами и неправдами прорваться в Россию, чтобы сделать там прививку и как можно дольше задержаться в гостях у "агрессора".

Помогли тебе твои ляхи?

Соседняя Польша в это время как пылесосом открыто «засасывает» украинских медиков на работу, где тоже бушует ковид, а страну захватили протесты, начавшиеся с запрета абортов.

Моя хорошая знакомая, элегантная дама спортивного, моложавого вида, тренер по фитнесу, выглядела при нашей встрече весьма измученной и состарившейся. Ее две дочери живут и работают в Польше.

- Мои дочки не участвуют в протестах, но я вся на нервах. Там ведь действительно женщины перекрывают дороги, добраться из – за этого никуда нельзя. В стране царит такое дикое напряжение, но останавливаться никто не собирается, - жаловалась на превратности судьбы знакомая.

- А вы за то, чтоб женщины не могли делать аборты или наоборот?

- Нет, я вообще противница абортов, но там очень перегнули палку. Поляки – это не украинцы и добиваются, как правило, своего. Я жила 8 лет в Польше и изучила их высокомерные характеры. Меня сейчас другое беспокоит: ЕС закрыл границы, и я попасть к дочкам не могу. А если что -то случится, не дай Бог? В Польше коронавируса очень много и мне, если честно, не до их абортов.

Вообще Европа, на которую так рассчитывала Украина - не перестает удивлять и изумлять, а вот помогать украинцам совершенно не спешит, а скорее наоборот, подливает словно бензина в огонь вооруженного конфликта на Донбассе одиозных решений.

Освобождение украинца Маркивы - убийцы итальянского журналиста, осужденного на 24 года за убийства на Донбассе, которого вдруг оправдал Апеляционный суд Италии, вызвало опять бурю эмоций и вновь разделило граждан Украины. В Киеве поговаривают, что не обошлось без «помощи» главы МВД Украины Авакова.

Иногда, кажется, что вот- вот окончательно потеряешь терпение и веру в победу Добра. К слову, президент Зеленский, который умудрился взбудоражить общество разгоном Конституционного суда, уже успел поздравить украинского нациста Маркива с освобождением из тюрьмы и с большим опозданием поздравил с победой легендарного боксера – тяжеловеса Александра Усика, бой которого украинцы вынуждено смотрели по российскому телевидению, потому что украинские каналы бой просто не показали...

- Вы понимаете, все здесь заканчивается. С первого июля 2021 года начинаются официальные торги по продаже земли. Украина продаст еще и землю и здесь ничего уже не будет. Тут будут метаться дикие племена как в пустыне. Мы никому уже не будем ни нужны, ни интересны,- обратился ко мне с грустным признанием киевлянин преклонного возраста.

Прогуливаясь по дождливому Киеву, наспех избравшего во второй раз мэром боксера Кличко, встретила пожилую женщину с велосипедом, которая просила показать, где находится Владимирский собор:

- Хочу просто посмотреть. Красиво ж в храме. Я там молча постою, а то меня черти выгонят оттуда, раскольники проклятые (Владимирский собор принадлежит Автокефальной церкви Украины - прим. авт.). Я – то из УПЦ (Украинской православной церкви Московского патриархата, - ред.)

Паломница из Полтавской области . Эта женщина приехала посмотреть Владимирский собор. Фото: Марина РЕБРОВА

Ну не на Зеленского же ей надеяться, да и не к президенту женщина приехала со своим велосипедом аж из Полтавской области в Киев - мать городов русских. Задерганные, измученные, обнищавшие киевляне, обложенные непомерными тарифами, штрафами, беспределом на улицах, карантином, хотят каких-то очередных перемен, которые тут всегда оборачиваются еще большими неприятностями.

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