Что произошло в "Зените" после матча с "Лацио"

"Зенит" упустил победу в матче с "Лацио". Фото: REUTERS

КАРАВАЕВ: "НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ СЧЕТ 2:0"

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев расстроился тому, что его клубу не удалось одержать первую победу в розыгрыше Лиги Чемпионов. Но все равно, положительный момент для него - первый балл на групповом этапе турнира:

- Естественно, эмоции не самые положительные, потому что хотелось выиграть. Положительный момент — первое очко на групповом этапе ЛЧ, но всё равно мы хотели победы.

Говоря же о том, как сложился поединок, Караваев отметил, гола от "Лацио" можно было избежать. Однако же - всего одна ошибка в ненужный момент привела к голу. Что надо было делать? Делать счет 2:0 и более уверенно завершать поединок, говорит защитник питерцев:

- В первую очередь реализации собственных моментов. Потому что были эпизоды во втором тайме, когда могли забивать, делать счет 2:0. Не забили и пропустили. Уже в концовке пытались что-то создать, но не удалось. Любого гола можно избежать. Но пошла передача с фланга, по диагонали назад. Наш игрок, к сожалению, поскользнулся, не закрыли набегающего вторым темпом, и он, естественно, забил гол, - приводит слова Караваева пресс-служба "Зенита".

На повестке дня у "Зенита" теперь - матч против другого русского клуба в Лиге Чемпионов, ФК "Краснодар". До матча - три дня, и задача там простая - брать три очка:

- Надеюсь, пауза поможет команде и вообще всем. До паузы у нас важнейшая игра против «Краснодара» — нужно набрать три очка.

СЕМАК: "РАССТРОЕНЫ РЕЗУЛЬТАТОМ"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак привел свою команду к первому набранному очку в этой Лиге Чемпионов. После двух поражений на групповом этапе это все же - успех. Но 1:1 дома - повод для расстройств, считает наставник клуба:

- Расстроены, конечно, результатом. Вели на протяжении большей части времени, в концовке пропустили. В моменте хорошем, который был у Мостового, могли увеличить преимущество и выиграть, но, к сожалению, не выиграли. Естественно, это нас не может радовать, - заявил Семак на послематчевой пресс-конференции.

Наставник питерского клуба уверен - ничья с "Лацио" не потолок для его команды. Потому что в Санкт-Петербурге игра шла в обе стороны и победить мог кто угодно.

- В первом тайме поначалу больше мы контролировали мяч. После забитого мяча «Лацио» стал играть агрессивнее, сложнее было выходить из обороны. Поэтому территориальное преимущество было у игроков соперника. Игра была в обе стороны. В каких-то моментах по ходу матча мы больше владели, в каких-то — «Лацио». В целом, конечно, жаль, что не смогли забить и победить. К сожалению, сегодня так.

Семак и разобрал эпизодс пропущенным мячом от Кайседо. Все решила ошибка:

- Многое решает скорость принятия решений и скорость перемещения. Естественно, можно было не позволить сделать эту передачу с фланга. Во-вторых, нужно было нашим полузащитникам перебежать линию мяча и не дать возможность Кайседо атаковать вторым темпом.

БАРРИОС: "В ТАКИХ МАТЧАХ РЕШАЮТ МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ"

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос - тоже недоволен итогом поединка с "Лацио". Нужно было побеждать, уверен игрок "сине-бело-голубых" в интервью пресс-службе клуба:

- В турнирах такого класса все решают мелкие детали. До голевого удара у «Лацио» было несколько подходов к воротам. Я думаю, у них было достаточно настойчивости, они были сконцентрированы и, в общем, гол получился довольно заслуженным. Но, повторюсь, мы будем сражаться до конца.

При этом, он уверен, что борьба в турнире футболистами "Зенита" будет продолжена:

- Грустные ощущения, потому что цель на сегодняшний матч была взять три очка, чтобы продолжить борьбу в турнире. К сожалению, мы еще больше усложнили себе задачу. Но ничего — надо продолжать борьбу до конца, будем сражаться.

У "Зенита" теперь будет три дня отдыха, а уже 8 ноября - последний перед перерывом на матчи сборных поединок РПЛ в чемпионате России против ФК "Краснодар" на своем поле. Ну а что касается Лиги Чемпионов, то матч 4 тура в Риме пройдет 24 ноября - предстоит ответная игра против "Лацио".