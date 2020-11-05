Политолог: Ни демократы, ни республиканцы не хотят, чтобы в США началась гражданская война

Подсчет результатов все еще продолжается. Фото: REUTERS

В США завершается подсчет голосов на президентских выборах. С серьезным отрывом лидирует демократ Джозеф Байден, однако ситуация может еще измениться.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать - кто бы не выиграл эти выборы, они закончатся муторными и многочисленными судебными разбирательствами. К такому выводу пришел доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

- В некоторых штатах уже выявлены погрешности при подсчете голосов, зафиксированы вбросы, но они были незначительными, - отметил политолог в эфире радио «Комсомольская правда». - Очевидно, что кандидаты будут использовать эти погрешности при подаче судебных исков. Правда, насколько они будут подтверждены документально, пока непонятно. Впереди нас ждут судебные разбирательства вне зависимости от того, кто победит.

Несмотря на то, что судебная система в США далека от совершенства, подача судебного иска - это единственный механизм, чтобы опротестовать результаты голосования. Этим шансом будут пользоваться и команда Трампа, и команда Байдена.

- Ни демократы, ни республиканцы не заинтересованы, чтобы сейчас в США началась Гражданская война. Никто не хочет, чтобы в США горели огни братоубийственной войны, - уверен Гусев.

При этом он отметил, что подозрения республиканцев, что демократы пошли на подтасовку результатов в отдельных штатах могут оказаться небеспочвенными.

- Человек, голосующий по почте, хорошо знает, за кого он голосует, так как он отправляет свой голос заранее, - напоминает Александр Гусев. - Большая часть, которая идет на избирательный участок, фактически до последнего момента окончательно не знает, за кого будет голосовать. Голосование у избирательных урн - это нечто иное, чем голосование по почте. Неслучайно в этот раз досрочно проголосовали более 100 млн. человек, из них 64 млн.по почте. Если брать только те голоса избирателей, которые голосовали по почте, то тут преимущество за Джозефом Байденом.

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