Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 5 ноября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

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СВОДКИ ИЗ БАКУ

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Мирек, Кавдар Джебраильского района, села Мешедиисмаиллы, Шафибейли Зангиланского района, села Башарат, Гаракишиляр, Гараджаллы Губадлинского района. Совершая нападения на гражданских лиц, Армения хотела вызвать хаос и панику в Азербайджане. Но они не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа. Хотя у нас есть потери, но это не сломило нашу волю. Напротив, это придало нам еще больше сил", - заявил в своем официальном паблике президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Пресечена попытка диверсионной вылазки противника против наших подразделений на участке Зангиланского района армяно-азербайджанской государственной границы. Разведывательно-диверсионная группа противника, понесшая тяжелые потери, была вынуждена отступить", - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

В Баку также заявили, что "азербайджанские БПЛА не выполняют полеты над территорией Армении".

НОВОСТИ С КАРАБАХА

"Четвертый вражеский БПЛА был уничтожен в районе села Акунк Гегаркуникской области", - информирует официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

"На данный момент идут поисковые операции вражеских групп. Некоторые части дороги Шуши-Бердзор временно закрыты для мирных жителей", - предупреждает сайт Минобороны Армении.

Представители армии Нагорного Карабаха отмечают, что на южном направлении зоны конфликта подбиты "три азербайджанских танка, перешедших в наступление".

ЧТО ГОВОРЯТ О КОНФЛИКТЕ

"Обсуждена также проблематика урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении сайта Кремля.

Материал посвящен подробностям телефонного разговора президента Владимира Путина с президентом Александром Лукашенко, который прошел в День народного единства.

В это время европейский суд по правам человека потребовал от Еревана и Баку следовать "международным нормам в отношении пленных". Об этом говориться в пресс-релизе суда.

По данным ЕСПЧ из Армении и Азербайджана поступают многочисленные просьбы граждан, которые заявляют о жестоком обращении с их родственниками в плену.

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