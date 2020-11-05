Помочь мамам в трудной ситуации найти второе дыхание: Прошел выпускной проекта «Я стала другой»

Помочь женщинам по-новому взглянуть на себя и свои возможности и был призван проект «Я стала другой» Фото: БФ "Спешите делать добро"

В Москве прошел выпускной финального набора проекта «Я стала другой». Его в июле запустил благотворительный фонд Оксаны Федоровой "Спешите делать добро". Участницы - многодетные мамы и мамы из малообеспеченных семей.

Авторы проекта хотели помочь обрести второе дыхание женщинам, на хрупкие плечи которых свалились все заботы о семье. Они вынуждены отдавать все свои силы, здоровье заботам о родных. А вот на саму себя времени уже не остается. А разве может согревать семейный очаг - если огонь в маминых глазах угас?

Изменить мировоззрение матерей (а заодно помочь и их семьям) и был призван проект «Я стала другой». С июля по октябрь организаторам пришло более тысячи заявок от жительниц Москвы и области. А к дистанционным лекциям и мастер-классам смогли подключится женщины и из других городов: Санкт-Петербурга, Ульяновска, Иркутска, Пятигорска, Екатеринбурга, Челябинска...

За 4 месяца эксперты проекта провели более 100 вебинаров, мастер-классов и мотивирующих лекций Фото: БФ "Спешите делать добро"

За 4 месяца эксперты проекта провели более 100 вебинаров, мастер-классов и мотивирующих лекций. Они были посвящены самым разным темам - психологии, здоровью, личным финансам, красоте и стилю. Авторы проекта хотели вооружить участниц знаниями, которые помогут им наладить ситуацию и в семейных отношениях, и в финансах. Занятия по психологии помогли участницам стать более уверенными в себе, а на уроках финансовой грамотности они научились вести личный бюджет, инвестировать, формировать финансовую подушку.

Консультант проекта, психолог Анетта Орлова отметила, что в ходе проекта многие участницы впервые стали анализировать причины своих страхов, начали формулировать свои жизненные цели и даже открыли неожиданные таланты.

В здании «Музея моды» прошла выпускная встреча финального октябрьского сезона Фото: БФ "Спешите делать добро"

Накануне в здании «Музея моды» прошла выпускная встреча финального октябрьского сезона. Участницы встретились с экспертами и лекторами, а также получили памятные сертификаты из рук звездных амбассадоров проекта: знаменитого танцора и хореографа Евгения Папунаишвили и актрисы Карины Мишулиной. Среди них были подарочные сертификаты на посещение групповых занятий в школе танцев ШТЕП.

- Проект «Я стала другой» прекрасен по своей сути. Танец также помогает человеку раскрыть потенциал - эмоциональный, физический, пластический. Для каждой женщины танец дает возможность ощутить свою красоту, и через это ощущение меняться, становиться более открытой, счастливой, и в этом философия моей школы совпадает с философией проекта. Я хочу пожелать всем участницам всегда верить в себя, не бояться пробовать что-то новое и идти вперед, к своим мечтам! - отметил Евгений Папунаишвили.

Участницы встретились с экспертами и лекторами, а также получили памятные сертификаты из рук звездных амбассадоров проекта Фото: БФ "Спешите делать добро"

Проект был воплощен в жизнь в рамках гранта «Москва – добрый город». По его итогам фондом Оксаны Федоровой для органов власти столицы будут разработаны Практические рекомендации по разработке и реализации социальных программ в поддержку женщин из многодетных и малообеспеченных семей.