Итоги выборов президента США: последние новости о подсчете голосов на 5 ноября 2020

В США скоро озвучат результаты выборов президента Фото: REUTERS

В скором времени итоги выборов президента США должны быть озвучены. О своей позиции в политической борьбе за место главы государства уже высказался демократ Джо Байден и штаб действующего лидера Дональда Трампа. Мы собрали последние новости о подсчете голосов на 5 ноября 2020 года.

Что известно о итогах выборов президента США:

- Кто именно станет главой государства до сих пор не ясно, кандидаты идут "нога в ногу".

- В Америке начались акции протестов. Граждане идут по улицам Нью-Йорка и скандируют "считайте каждый голос". По оценкам очевидцев, среди собравшихся были преимущественно сторонники Байдена.

- Голосовавшие "за" Трампа тоже вышли на митинг. Они поддерживают своего лидера, выступая в Детройте, штат Мичиган. Активисты уже подошли к зданию, где обрабатывают бюллетени, и потребовали остановить подсчёт голосов. Однако и том, и в другом случае протесты пока носят мирный характер.

- В целом, явка на выборах президента США стала самой высокой за последние 120 лет.

- Байден выступил с заявлением, что после подсчета голосов "станет понятно, что демократы победили".

- В штабе Трампа, тем временем, намерены обратиться в суды. По мнению действующего президента, в Соединенных Штатах на выборах происходил тайный вброс бюллетеней. Больше всего тайно подбросили, по его мнению, "в Мичигане, где побеждает Джо Байден".

- Аналитики выяснили, что в округе Кларк, штат Невада, уровень регистрации избирателей составил 102,7%. То есть на 2,7% больше, чем тех людей, которые вообще имеют право голоса.

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