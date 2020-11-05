«Какого черта «Спартаку» пенальти?!»: Известный арбитр объяснил, как судьи во время игр скрывают, за какую команду болеют с детства

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Наверняка многие, когда смотрят футбол, начинают подозревать, что судья сейчас явно болеет за одну из команд. Мол, ну вот же явно подсуживает! Кто-то пеняет, что арбитра кто-то мог со стороны стимулировать (что было бы подсудным делом, прямо скажем). Кто-то настроен более философски - ну вот мог же этот судья болеть в детстве за команду Икс, и вот он вырос, назначили его на игру этой самой команды Икс, вот у него и вырвалась наружу вся его болельщицкая любовь… Может такое быть?

Этот вопрос в интервью «Комсомольской Правде» прокомментировал бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов, ныне - популярный на YouTube футбольный блогер.

- На уровне РПЛ такого быть не может. На уровне ФНЛ тем более, потому что мало кто болеет за команды второго по силе дивизиона. Когда ты приходишь в РПЛ, эти все амбиции должны в тебе погаснуть. А чтобы они погасли в тебе до Премьер-Лиги, начиная еще со второго дивизиона, с третьего отходить от боления. Когда ты начинаешь судить, ты смотришь матчи и видишь только работу судьи. И тебе уже без разницы (какая команда победит, - Авт.). Как только ты во время трансляции говоришь, например, какого черта судья назначил «Спартаку» пенальти, - все. Надо возвращаться обратно, успокаиваться и смотреть только за действиями арбитра на поле.

- И тем не менее, арбитр может быть спящим агентом? До поры до времени он не реагирует и тут вдруг раз, судит матч любимой с детства команды и интуитивно хочет ей помочь.

- Нет, это сразу все узнают.