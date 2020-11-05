Продажи оружия в США бьют рекорды

С января по октябрь без малого 5 млн. американцев приобрели огнестрельное оружие впервые Фото: REUTERS

Согласно данным Национального фонда стрелкового спорта США, за 10 месяцев текущего года продажи огнестрельного оружия в стране уже превысили рекорд, установленный в 2016 году.

Аналитики считают, что на всплеск интереса к оружию связан сразу с несколькими факторами.

По словам экспертов, первый всплеск продаж был отмечен вскоре после начала пандемии и объявления карантина.

- Все сначала пошли в продуктовые магазины, чтобы запастись продуктами, а затем они пошли в оружейные», – рассказал владелец крупнейшего оружейного магазина Adventure Outdoors в Джорджии Эрик Уоллес.

Подсчитано, что в 2020 году было проведено свыше 17 млн. проверок биографических данных, необходимых для продажи оружия, что почти на 10% больше, чем в рекордном 2016 году. Только за октябрь текущего года было осуществлено 1,7 млн. проверок – на 60% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

С января по октябрь без малого 5 млн. американцев приобрели огнестрельное оружие впервые, указав в анкетах на общенациональные протесты и пандемию в качестве мотивов своих действий.

- В апреле и мае мы наблюдали небольшое замедление темпов роста, но с тех пор они набирают силу каждый месяц, – отметили в Национальном фонде стрелкового спорта. – В основном причиной служат гражданские беспорядки и разговоры в новостях о лишении полиции средств – люди решили, что им нужно принять меры, чтобы защитить себя, свои семьи и свои дома.

Производители оружия также подтверждают повышенный интерес к своей продукции в 2020 году. Особенно заметно это на фоне падения продаж в последние несколько лет. Так в компании Sturm Ruger рассказали, что за первые 9 месяцев 2020 года спрос вырос на 30%, а рост интереса к оружию в III квартале текущего года более чем наполовину превышает прошлогодние показатели.