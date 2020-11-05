В рамках расследования теракта в Вене арестованы выходцы из России

Всего по горячим следам в Вене, Винер-Нойштадте и Нойнкирхене было задержано 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет Фото: REUTERS

Сотрудники спецназа австрийского МВД выбили двери в одной из квартир в жилом комплексе на Пропст-Фюрер-штрассе в Санкт-Пёльтене. Шум разбитых стекол, крики и ругательства разбудили практически всех жителей дома. Вскоре из подъезда вывели двух задержанных. Одного соседи хорошо знали. Ему 21 год и он жил здесь постоянно.

Молодой человек громко ругался и не выбирал выражения в адрес стражей порядка. Под усиленной охраной обоих увезли в сторону австрийской столицы.

В квартире провели обыск и, по описаниям очевидцев, полицейские перевернули все вверх дном.

Обитатели тихого городка альпийского городка, расположенного в 54 км к западу от Вены, были в шоке от происшествия. Соседи прекрасно знали, что в этой квартире живут чеченцы. Журналистам они рассказали, что во дворе этот молодой человек и его гости часто что-то оживленно обсуждали на неведом им языке.

Операция по задержанию выходцев из Чечни прошла в рамках расследования венского теракта. Задержанные контактировали с Куйтимом Фейзулаем, устроившим в понедельник вечером бойню в австрийской столице.

Всего по горячим следам в Вене, Винер-Нойштадте и Нойнкирхене было задержано 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет. Все они входили в окружение Фейзулая. Один из них, задержанный в Линце, подозревается в причастности к теракту. Он хорошо известен федеральному управлению по защите Конституции и борьбе с терроризмом (BVT) и является известным радикальным исламистом.

Вице-мэр Линца Маркус Хайн заявил: «Все известные исламисты должны быть немедленно депортированы».

Глава МВД Австрии: “Все задержанные – мигранты. Некоторые из них не являются австрийскими гражданами. Проводится расследование по подозрению их участия в террористическом объединении".

Руководство австрийской полиции не скрывают, что в ближайшее время пройдут новые задержания подозреваемых в причастности к теракту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кровавая ночь в Вене: террористы атаковали столицу Австрии в шести разных местах

В полиции признали нападение в центре города терактом (подробности).