Темнокожий гей, трансгендер и сторонница теории заговора: кроме президента в США выбирают еще и законодателей

Сара Макбрайд – первая женщина трансгендер-демократ, которой удалось победить на выборах представителя Республиканской партии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На прошедших в США президентских выборах голосовали не только за главу государства: выбирали также законодателей, представителей местных органов власти, а в ряде штатов еще и губернаторов.

По итогам голосования среди американских конгрессменов впервые появился темнокожий гей – им стал 32-летний член горсовета Нью-Йорка Ричи Торрес.

Пост сенатора от штата Делавэр займет Сара Макбрайд – первая женщина трансгендер-демократ, которой удалось победить на выборах представителя Республиканской партии. Известно, что новому сенатору 30 лет и ранее она занимала должность пресс-секретаря в организации, борющейся за права представителей ЛГБТ. Сара Макбрайд станет самым высокопоставленным трансгендером в США.

Еще одна победа: в Джорджии в борьбе за место в Конгрессе выборы уверенно выиграла 46-летняя сторонница теории заговора Марджжори Тейлор Грин. Правда ранее она заявила, что с теорией QAnon.

Напомним, адепты QAnon утверждают, что президенту США Дональду Трампу приходится сражаться с сектой педофилов, которые поклоняются сатане, объединяющей в своих рядах госчиновников, известных журналистов и успешных бизнесменов.

На фоне этих исторических побед совсем не меркнет тот факт, что сенатором от Аризоны стал астронавт Марк Келли. Впрочем, он не первый сенатор, побывавший в космосе, – парламентарием был астронавт Джон Гленн, представлявший в Сенате штат Огайо с 1974 по 1999 годы.