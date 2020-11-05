В преддверии второго карантина англичане атаковали питейные заведения

Гуляния в городах продолжались почти до полуночи Фото: REUTERS

Накануне вступления в силу повторного локдауна в Великобритании граждане решили отдохнуть на всю катушку – по свидетельствам очевидцев в пабах было не протолкнуться, а владельцы питейных заведений предлагали посетителям беспрецедентные скидки на спиртное.

Вторичные ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса вступили в силу в Великобритании с полуночи. До этого момента все бары и пабы королевства были забиты гуляками, решившими насладиться свободой.

Владельцы пабов решили не упускать последний шанс заработать и предлагали хорошие скидки на пиво, которое, вполне возможно, в дальнейшем им придется просто вылить.

Многие из жителей королевства решили заранее отпраздновать различные даты.

Накануне вступления в силу повторного локдауна в Великобритании граждане решили отдохнуть на всю катушку Фото: REUTERS

- Это у всех последняя ночь перед изоляцией. Я отмечаю свой 21 день рождения, почему бы и нет? Мы были в нескольких барах, и они были полностью забиты», – похвасталась студентка Университета Ньюкасла Сули Конвей, решившая заранее отметить свой день рождения с друзьями.

Гуляния в городах продолжались почти до полуночи.

Не обошлось и без инцидентов – несколько человек были задержаны полицией.

Новые карантинные ограничения продлятся в Великобритании как минимум до 2 декабря, но этот срок может быть и увеличен в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

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