Знамение: на Земле стали появляться желтые черепахи. К добру ли?

Черепаху никто не красил, она сама такая уродилась Фото: Twitter.com

Мистически настроенные индусы полагают, что ярко желтые черепахи, которых стали обнаруживать в Индии и Непале, являют собой некие знамения. Мол, неспроста зачастили – уже несколько штук попались за какие-то полгода.

Большинство считают знамения добрыми. Поскольку, согласно вишнуизму и индуистской мифологии, в виде желтой черепахе на Землю иной раз является бог Вишну - «проникающий во всё», «всеобъемлющий», в обязанности которого входит охранять мироздание. А сейчас самое время его - мироздание – поохранять. Хотя бы от коронавирусной пандемии, грозящей уничтожить не только индусов, но и все человечество. И раз Вишну зачастил – то в виде одной черепахи, то в виде другой, то дело, похоже, серьезное. Без божественного вмешательства не решаемое.

Сообщения о желтых черепахах стали появляться в соцсетях.

Далекие от мистики индусы – специалисты по охране местных лесов, выкладывающие в социальные сети фото желтых черепах, полагают, что их небывалая окраска появилась в результате неких, пока не проясненных, мутаций. По сути черепахи стали альбиносами, но не полностью, чтобы сделаться белыми, а частично. У них пропали все пигменты, кроме желтого.

Для справки. Вызывающе желтыми становятся черепахи пока одного вида – так называемые индийские лопастные черепахи (Lissemys punctata). Обычно они зеленоватые с многочисленными желтыми пятнами. Шею имеют длинную, со множеством складок, Радужная оболочка глаз у них желтая, а у желтых черепах она розовая, как у всех альбиносов.

Желтые черепахи - почти альбиносы Фото: Twitter.com

Lissemys punctata достигают в дину 25 сантиметров.

Видевшие желтых черепах, что называется, живьем, уверяют, что они не покрашены желтой краской ради смеха. Черепахи и в самом деле такие – сплошь желтые без единого пятнышка другого цвета.