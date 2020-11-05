Художники расписали ретро-автомобили для благотворительного аукциона

Благотворительное творческое мероприятие АвтоАртПати

4 ноября в московском автомузее «Моторы Октября» состоялось благотворительное творческое мероприятие АвтоАртПати, организаторами которого выступили продюсерский центр РК-Арт – креативная платформа Фонда Росконгресс, Velgutsgarage и автомузей «Моторы Октября».

На АвтоАртПати именитые художники Андрей и Михаил Рудневы расписали ретроавтомобили марки ЗАЗ в разных техниках и представили космическую тематику, народную роспись гжель и супрематизм Казимира Малевича на легендарных коллекционных автомобилях.

На открытии мероприятия выступили директор автомузея «Моторы Октября» Дмитрий Октябрьский, президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», Фаина Захарова, руководитель Дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс, Заслуженный работник культуры России Екатерина Иванова.

- АвтоАртПати на территории нашего автомузея – это не просто мероприятие, это великое событие. Автомобили – прекрасные, искусство – великолепное, когда это совмещается вместе, получаются настоящие автомобильные арт-объекты, которые впоследствии будут выставляться, демонстрироваться и доставлять радость и удовольствие. Особенно важно участие этих произведений искусства в благотворительном аукционе, потому что оказание помощи – это лучший результат, – сказал руководитель автомузея «Моторы Октября» Дмитрий Октябрьский.

- Мы очень рады быть частью АвтоАртПати. Сегодня мастерство и вдохновение художников позволило создать им настоящие автошедевры, которые в ближайшее время пополнят гаражи любителей ретромобилей или же станут первой жемчужиной будущей коллекции, – прокомментировала творческий перформанс президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова. – С нетерпением ждем проведения онлайн аукциона этих уникальных арт-объектов. На вырученные средства мы сможем оказать помощь еще одному ребенку и сказать – «Плюс одна жизнь».

- Мы уделяем большое внимание инициативам социальной направленности, которые позволяют превращать деловые и развлекательные мероприятия в настоящие благотворительные акции. Мы рады быть частью прекрасного творческого благотворительного перформанса и, несмотря на сложные времена, находим возможность через подобные креативные проекты помогать тем, кому это действительно необходимо, – отметила руководитель Дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.

Преображенные художниками «Запорожцы» можно будет увидеть 7-8 ноября в Санкт-Петербурге на площадке АвтоБлогерШоу, в рамках которого будут созданы еще несколько произведений искусства из классических авто.

Социальная составляющая мероприятия позволила превратить творческое событие в настоящую благотворительную акцию. После АвтоБлогерШоу все автомобили будут проданы на благотворительном аукционе, который состоится 28 ноября в online-формате и принять участие в котором может любой желающий.

Торги пройдут на площадке Аукционного дома «Литфонд», а все вырученные средства будут перечислены на благотворительность в Санкт-Петербургский детский хоспис, в фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» и в благотворительный фонд «Друзья» на развитие Московской школы профессиональной филантропии.

В аукционе также примет участие «Запорожец», искусно расписанный творческим объединением «Митьки», который на протяжении долгого времени был одним из ярчайших экспонатов автомузея «Моторы Октября».