Honor 10X Lite: на российский рынок идёт новый лидер в среднем ценовом сегменте

На днях для российского рынка представлен смартфон Honor 10X Lite. Судя по соотношению цена-качество, это будущий бестселлер. Мы провели несколько дней с новой моделью именитого вендора — делимся впечатлениями.

Что в коробке

Honor 10X Lite выпускаются в трёх цветах: приятном изумрудно-зелёном, модном градиентно-фиолетовом (производитель называет этот цвет «Исландский мороз») и строгом чёрном («Полуночным чёрном», если быть точным). Для теста нам достался чёрный аппарат. Дизайн сдержанный, но стильный, в духе флагманских моделей.

В коробку вендор положил стандартный набор: зарядное устройство, документацию, скрепку. На экране уже есть прозрачная наклейка. У некоторых пользователей такая служит годами, покупать защиту не приходится вовсе. Корпус аппарата пластиковый, почти не скользит в руках.

Железо

Honor 10X Lite принципиально новый аппарат среднего сегмента. Он сделан на чипсете Kirin 710A, который появился только минувшей весной. В сочетании с 4-мя гигабайтами оперативной памяти (что редко встретишь в среднем сегменте) такое железо будет вполне актуальным ещё пару лет.

Две симкарты уже стали нормой. Плюс аппарат поддерживает Micro SD карты до 512GB (на борту 128 GB памяти).

Экран

У Honor 10X Lite крупный 6.67-дюймовый экран (но покажите, кто делает некрупные в 2020 году) — он яркий и отзывчивый. Разрешение 2400x1080 пикселей, дисплей сертифицирован как Eye Comfort (снижает нагрузку на глаза). Впрочем, от Honor другого и не ждёшь, в последние годы бренд наработал огромный опыт.

Фронтальную камеру инженеры встроили в отверстие в верхней части экрана. Попользовавшись аппаратом в течение нескольких часов, ловишь себя на мысли, что камеру просто перестаёшь замечать. Дисплей занимает практически всю поверхность (90,3%, если быть точным).

Кнопки

Все три кнопки управления вынесены на торцевые грани. Дактилоскопический сканер — на кнопке включения.

Аккуратная полоска справа на торце аппарата срабатывает мгновенно. Выключается экран и аппарат привычным нажатием на кнопку. Сканер отпечатка можно отключить, оставив только распознавание по лицу или вход по паролю.

Есть «Умная разблокировка» — для тех, кто носит фитнес-браслеты и умные часы. Нужно всего лишь связать устройство и телефон — тогда смартфон будет узнавать хозяина через Bluetooth. Кстати, вход по отпечатку можно настроить только для доступа к определённым приложениям или папкам.

Камера

Honor 10X Lite оснащён квадрокамерой с основным датчиком на 48 мегапикселей, 8-мегапиксельным широкоугольным, датчиком глубины и макромодулем (по 2 мегапикселя каждый). Для селфи предусмотрена 8-пиксельная камера.

Работа с изображениями — она из сильных сторон аппарата. В среднем сегменте смартфонов Honor 10X Lite явно потеснит конкурентов, если не займёт одно из лидирующих мест.

Во-первых, нужно отметить быстродействие — камера включается и срабатывает безо всяких задержек. При этом отлично ловит движущиеся объекты.

Скорость автомобиля — около 40 км/час.

Скорость автомобиля — около 40 км/час.

Движущиеся объекты камера Honor 10X Lite ловит очень чётко.

Есть два режима видео — 30 fps (frame per second, агл. «кадров в секунду») и 60 fps. Оцените разницу:

А так работает зум Honor 10X Lite:

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Что с селфи? В режиме «Портрет» на фронтальную камеру получаются такие фото. Там есть множество предустановленных вариантов настроек — можно подобрать самый подходящий.

В обычном автоматическом режиме Honor 10X Lite снимает так:

А так — в режиме макросъёмки:

Honor 10X Lite неплохо снимает в темноте, особенно неподвижные объекты. Есть специальный режим «Ночь», в котором можно руками настраивать выдержку и светочувствительность, — его точно оценят романтики, любящие снимать ночное небо.

Красное пятно — это силуэт идущего человека. Камера работает в режиме «Ночь» (автоматика).

А вот в стандартном режиме снимки в темноте немного замыливаются, но это нормально для аппаратов среднего уровня. Ещё пару лет назад такое качество казалось фантастикой даже у флагманских моделей.

Камера работает в обычном автоматическом фото-режиме.

Прямо из камеры можно активировать AI Lens — приложение, которое с помощью нейросети определяет, что находится в кадре.

У программы пять режимов:

— сканер кодов (считывает QR-код и находит по нему ресурс в интернете);

— переводчик (читает написанное на иностранном языке слово или целое предложение и тут же на изображение накладывает текст перевода);

— шопинг (распознаёт предметы и показывает, в каком онлайн-магазине их можно купить)

— калории (распознаёт продукты и показывает калорийность);

— идентификация (определяет, что за предмет находится в кадре).

Софт

Honor 10X Lite работает на Android с оболочкой Magic UI. Программная надстройка сильно отличается от того, что было ещё несколько лет назад. Теперь её почти не заметно — она грамотно русифицирована, смотрится органично и работает очень плавно.

В магазине AppGallery пока есть не абсолютно все приложения, но, нужно признать, очень и очень многие. Если чего-то всё же не нашлось, то можно устанавливать программы из Petal search — те же WhatsApp, Spotify, Instagram, клиенты Youtube (просто через поиск находите нужную и скачиваете файлом). Все самые популярные российские приложения присутствуют и даже уже предустановлены — практически сразу из коробки можно пользоваться, например, сервисами Яндекса и MailRu.

Что важно во время пандемии, в Honor 10X Lite можно установить приложения самых крупных сервисов доставки еды: «Пятерочки», Яндекс.Еды, Delivery Club, Сбер Маркета, «Магнита», «Красного и Белого», «Ленты», «Моего Перекрестка», «Ленты» и других. Приложения уже есть в AppGallery.

Банки

Сложно представить современный смартфон без контроллера NFC. В Honor 10X Lite он, конечно же, есть. Для бесконтактной оплаты можно выбрать следующие варианты:

— Приложение Кошелёк. Работает с картами Альфа Банк, МТС Банк, Райффайзен Банк, Тинькофф Банк, Яндекс Деньги, ВТБ, Открытие, Русский Стандарт, Кредит ЕвропаБанк, Почта Банк, ПСБ и другими;

— SberPay. Подключаются карты Visa и Mastercard, МИР на подходе;

— Huawei Pay. Работает с картами Газпромбанка, Россельхозбанка и Восточного Банка с UnionPay.

Батарея

Слабая батарея — то, на что часто жалуются пользователи. Ведь современные программы и железо требуют много ресурсов. Редко когда на одной зарядке аппарат доживает до вечера. Honor 10X Lite доживает — у него батарея на 5000 mAh. А ещё он фантастически быстро заряжается. Чуть больше часа — и 100%. А можно не ждать полной зарядки. За полчаса батарея зарядится почти до половины. 10 минут зарядки достаточно для просмотра целого фильма онлайн!

Смартфон работает на технологии GPU turbo, которая повышает производительность в видеоиграх. Раньше её использовали только на флагманских моделях смартфонов.

Цена

Предзаказ смартфона HONOR 10X Lite начнется 6 ноября с 10:00 по московскому времени на официальном сайте интернет-магазина HONOR и в других каналах партнеров бренда. Цена аппарата составит 16 990 рублей, на предзаказе доступны скидки от 4 тыс. рублей. Обещают целый ряд подарков и скидочных купонов от российских партнёров — онлайн-кинотеатров, каршерингов, производителей видеоигр, сервисов доставки и проч.