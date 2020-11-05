Эксперты предсказали, что будет с рублем после выборов в США

Рубль укрепляется, так как антироссийская тема на прошедших выборах в США оказалась мало востребованной Фото: Евгения ГУСЕВА

Выборы в США давно не были такими интригующими. По предварительным подсчетам победу, хоть и с очень небольшим перевесом, одерживает представитель демократов Джо Байден. Но Дональд Трамп уже объявил, что пойдет в суд. То есть кто сядет в Овальном кабинете Белого дома, пока не ясно. Окончательно все голоса подсчитают лишь в конце недели. Плюс минимум пара-тройка недель уйдет на судебные разбирательства.

ТРИ ПРИЧИНЫ УКРЕПЛЕНИЯ РУБЛЯ

На этом фоне американский доллар резко подешевел почти ко всем валютам, в том числе и к рублю. Если на прошлой неделе «бакс» рвался к отметке в 81 рубль, то сейчас откатился к 78-ми. Почему?

Одна из причин – валютные качели пошли в обратную сторону. То есть до выборов рубль активно дешевел, потому что победа Байдена, судя по социологическим опросам, была предрешена. А он гораздо более ярый противник России, нежели Трамп. А сейчас, когда шансы на победу Трампа стали гораздо выше, спекулянты решили отыграть назад.

Во-вторых, неожиданно для многих на этот раз никто не обвинял нашу страну в хакерских атаках и во вмешательстве в американские дела. А значит, нет и повода для дальнейших санкций. По крайней мере, сейчас.

- Рубль укрепляется, так как антироссийская тема на прошедших выборах в США оказалась мало востребованной, - говорит Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».

В-третьих, помогла цена на нефть. Всю неделю она мощно растет. Поднялась с 36 до 41 доллара за баррель.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

Большинство экспертов считают, что укрепление национальной валюты – временный фактор. Гораздо выше вероятность небольшого ослабления в будущем.

- На мой взгляд, это укрепление отечественной валюты носило скорее эмоциональный характер и, хотя теоретически рубль может еще немного укрепиться, в целом же вижу больше причин для его ослабления, - говорит Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики.

- В случае если подтвердятся факты нарушения закона о выборах в США, подведение итогов голосования может затянуться на несколько месяцев. Это будет способствовать росту напряжения в американском обществе и может вылиться в массовые беспорядки. При таком развитии ситуации с высокой долей вероятности можно будет ожидать перетока капитала в защитные активы, в том числе доллар США, - говорит Анна Зайцева, ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа ГК «Финам».

В этом случае рубль будет ослабляться. Потому что чем больше спрос на доллар, тем выше будет его курс на нашей бирже.

- Вне зависимости от исхода выборов курс рубля будет ослабевать: более плавно при избрании Трампа, и менее плавно при победе Байдена. В случае введения реальных санкций неизбежно ухудшение рыночных настроений, ослабление рубля до уровня 86 - 88 за доллар, - говорит Олег Абелев, руководитель аналитического отдела ИК «Риком-Траст».

Тем не менее среди экспертов есть и оптимисты.

- Впереди сезонное улучшение платежного баланса России, что будет оказывать рублю поддержку. Поэтому наш прогноз в 75 рублей за доллар к концу года и диапазон 72 – 73 рубля в первом полугодии 2021 года мы не меняем, - считает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Локо-Инвест».

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