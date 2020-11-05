Лукашенко попросил Путина продать нефтяное месторождение для престижа

Белорусские СМИ, рассказывая о состоявшемся разговоре Владимира Путина и Александра Лукашенко, особый акцент сделали на том, что президент Белоруссии обратился с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские СМИ, рассказывая о состоявшемся разговоре Владимира Путина и Александра Лукашенко, особый акцент сделали на том, что президент Белоруссии обратился с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. И, как сообщается, Владимир Путин идею поддержал.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это предложение, заявив, что этот вопрос, действительно, был поднять белорусской стороной, но обсуждать здесь пока нечего.

- Никакой конкретики еще нет, это будет прорабатываться в соответствующих министерствах и ведомствах, - сказал Песков.

Между тем, ничего сенсационного в словах Лукашенко не прозвучало. В России еще с 2013 года ведет работу по добыче нефти дочерняя компания "Белоруснефти" - «Янгпур», владеющая правом пользования на Известинский участок. В 2018 году добыча нефти составила там 193 тысячи тонн. Более того в 2019 году "Янгпур" без всяких просьб на высшем уровне выиграла право на Южно-Тыдэоттинский лицензионный участок.

Добыча нефти - сфера, в которой как нигде развита международная кооперация. В России работают инвесторы и с Запада, и с Востока, однако, тут важно не только желание сотрудничать.

- Для России такое партнерство не особо интересно, - прокомментировал РИА «Новости» глава фонда энергетической безопасности Константин Симонов. - Обычно иностранные инвесторы привлекаются для новых инвестиций или доступа к технологиям для сложных проектов, например, в Арктике, на шельфе, для трудноизвлекаемой нефти. «Белоруснефть» не обладает какими-то удивительными компетенциями или солидными деньгами для того, чтобы стать значимым игроком на рынке России. Сама Белоруссия большой выгоды от нового месторождения не получит. Минск сейчас покупает в России нефть без уплаты экспортной пошлины, но из-за налогового маневра в России пошлина к 2024 году обнулится в пользу повышения НДПИ. Это означает, что если белорусская компания приходит в Россию на новый проект, то, соответственно, добычу она начнет к этому 2024 году. Да, она будет сама добывать нефть - это дешевле, но она будет платить НДПИ. И опять же, хороших месторождений, таких лакомых, где пришел, ткнул лопатой, и пошла фонтаном нефть, в России сегодня уже нет. Все хорошее давно распределено. Прийти можно уже либо на greenfield, куда нужно вкладывать серьезные деньги, либо в какие-то сложные истории. Нефти у нас много, но не простой.

То есть за просьбой Лукашенко стоит не столько экономическая выгода, сколько желание получить политический престиж.

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