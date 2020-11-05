Владимир Путин, выслушав обстоятельнейший доклад губернатора Тульской области Алексея Дюмина, в целом регион похвалил, но нашел и место для критики. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин, выслушав обстоятельнейший доклад губернатора Тульской области Алексея Дюмина, в целом регион похвалил, но нашел и место для критики.

- Речь идет о заметном сокращении численности постоянного населения, - сказал президент. - По этой позиции Тульская область, к сожалению, занимает одно из первых мест.

Среди причин, которые привели к такой ситуации, глава государства назвал возраст населения. Но дело не только в нем.

- Первое – это, конечно, экология, - сказал Путин. - И понятно, это вопрос чисто объективного характера. Большое сосредоточение на достаточно компактной территории промышленного производства, причем самого разного направления: это и химия, это энергетика, металлургическая промышленность. И в этой связи, конечно, нужно обращать внимание на то, чтобы безусловно выполнять требования закона, которые предъявляются к деятельности промышленных предприятий. Вот здесь, конечно, велика роль и ваша как руководителя региона, и тех людей, которые призваны следить за соблюдением соответствующих норм.

Путин раскритиковал Тульскую область за демографию. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Вторая причина демографического спада - обеспеченность региона врачами.

- На 10 тысяч человек населения в Российской Федерации – 48,7, а в Тульской области – 38,4 медиков, - привел пример президент. - Но для этого, разумеется, нужно создавать условия для врачей. Нужно обратить внимание на обеспеченность жильем, на создание благоприятных условий с теми же детскими садами для детей и так далее.

Кроме этого Владимир Путин поручил обратить дополнительное внимание на состояние аварийного жилищного фонда, по которому Тульская область занимает одно из первых мест в стране, и на строительство нового жилья.