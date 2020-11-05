Новые правила ведения трудовых книжек и жилье для контрактников: главное с заседания правительства 5 ноября 2020

Премьер-министр РФ Мишустин провел заседание правительства РФ 5 ноября 2020 года. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Со следующего года можно будет включить в электронную трудовую книжку записи о стаже не только с начала 2020 года, но и сведения за предыдущие периоды. Для этого будет нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Правительство вносит изменения в закон об индивидуальном учете в системе пенсионного страхования. Это позволит расширить возможности использования цифровых технологий в сфере трудовых отношений.

Как отметил Мишустин, электронная книжка позволит упростить процедуру трудоустройства и предоставления сведений о трудовой деятельности. Справку о своем трудовом стаже можно будет получать через портал госуслуг.

Напомним, до конца этого года работники должны выбрать формат трудовой книжки – бумажный или электронный. При этом у всех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.

Кабмин также рассмотрел законопроект, касающийся более 100 видов контроля за бизнесом на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Как пояснил премьер, принципы контрольной деятельности изменятся: она будет направлена не столько на наказание, сколько на профилактику возможных нарушений. Значительную часть проверок начнут проводить дистанционно. Напомним, новое регулирование в контролько-надзорной сфере должно заработать с 1 января 2021 года.

Правительство также вносит изменения в закон «О статусе военнослужащих». Речь об обеспечении жильем контрактников, в том числе уволенных со службы.

- Законопроект совершенствует механизм предоставления им и их семьям служебного и постоянного жилья. Расширяется круг тех, кто имеет право получить жилье вне очереди - в их число будут входить герои России, а также те, кто отслужил по контракту 10 лет и более и уволен по состоянию здоровья, - сообщил Мишустин.

Еще одно важное новшество: военнослужащего нельзя будет исключить из очереди на получение служебного жилья или прекратить ему выплату денежной компенсации за наем квартиры, если он купил или построил себе жилье не по месту прохождения службы. Кроме того, военнослужащий и его семья не могут быть выселены из служебной квартиры, если это их единственное место жительства.

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