В чемпионате «Навыки мудрых» выступили лучшие специалисты высокотехнологичных производств

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

«Навыки мудрых» проходили в рамках чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020, на котором были представлены высококлассные профессионалы из «Роскосмоса», «Ростеха», «Группы ЧТПЗ», «ЕВРАЗа», «Синара-Транспортные Машины», Объединенной судостроительной корпорации, «Росатома» и Росгвардии.

- «Навыки мудрых» - очень важная мотивация для людей продолжать совершенствоваться. У нас есть победитель одного из чемпионатов, которому было на тот момент 82 года! И победил он тех, кто на тридцать лет его моложе. Вот что действительно показывает, что нет предела для профессионального совершенствования, - поделилась мнением директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская.

Действительно, опыт, который накапливался десятилетиями - это мощнейший конкурентный ресурс. Но технологии не стоят на месте, и молодежь, которая осваивает их буквально со студенческой скамьи, наступает старшим коллегам на пятки. Поэтому для большинства мастеров 50+ участие в «Навыках» - это своеобразная самопроверка: не отстал ли от времени? Впечатлениями от чемпионата поделились участники и эксперты.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Евгений Бабенов, компетенция «Сварочные технологии», сотрудник холдинга «Синара-Транспортные Машины»:

- В этой компании я работаю 2,5 года, выполняю сварочные работы всех видов на любых участках производств. В принципе, я могу делать все в этой области. Наверное, поэтому меня и выбрали для участия в чемпионате. Впечатления от него только положительные, столько эмоций пережил за эти дни! По некоторым видам работ я даже соскучился и был рад, что они включены в конкурсное задание. Для себя сделал вывод, что опыт никуда не уходит, и все знания вспоминаются в процессе работы. Волнения не было, потому что в заданиях не было ничего нового для меня - все это я уже не раз выполнял.

Но думаю, что, если бы на конкурс пришел новичок, он бы не справился. Потому что в заданиях был представлен полный комплекс сварочных работ, на одной детали необходимо было сделать сразу 4 сварочных шва. Образцы варятся непрерывным швом, неповоротным. Это то, что новичку недоступно из-за отсутствия опыта.

Ну а у меня такой характер: чем сложнее - тем интереснее. И это организаторы соревнований как раз и предоставили. А еще мне дали возможность вспомнить весь свой опыт, выполнить те работы, которые в силу специфики нашего завода я не выполняю сейчас.

Николай Баринов, компетенция «Сварочные технологии», работник Объединенной судостроительной корпорации:

- Сварщик варит не электродами, а в первую очередь - головой. Он должен думать. Когда человек думает, у него все получается. И в этом ценность соревнований - здесь пришлось искать необычные решения, чтобы все успеть сделать вовремя и качественно. Я надеюсь, что такие думающие люди научат думать людей, которые придут им на смену.

Федор Кустов, эксперт по компетенции «Сварочные технологии»:

- Мне кажется, для участников главное в соревнованиях такого уровня - соблюдать спокойствие, психологически себя настроить. Что бы ни говорили участники, а волнение у всех проявляется. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот, например, Евгению потребовалось минут 30, чтобы все пошло как надо, чтобы он начал спокойно и уверенно делать свою привычную работу. То есть он осознал, что находится в своей среде.

Александр Крапивин, главный эксперт по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»:

- Чтобы использовать все технологические возможности оборудования, нужен грамотный специалист, который будет умело пользоваться этим инструментом. Современный оператор станка с ЧПУ - это не просто токарь. Он должен обладать целым спектром навыков: это программирование, управление станком, знание основ гидравлики, сопротивления материалов и другое. Только в этом случае можно говорить, что перед нами специалист высочайшего класса. В «Навыках» участвуют именно такие люди.

Действительно, токарные и фрезерные работы носят характер сквозных: они совмещают в себе ряд других профессий и специализаций, которые тесно переплелись. Здесь обеспечен последовательный цикл работ от разработки проекта детали до ее воплощения. Развивая один из навыков, специалист может изменить свой род деятельности на смежный.

Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Владислав Смышляев, компетенция «Электромонтаж», сотрудник «Роскосмоса»:

- Конкуренции со стороны молодежи я не боюсь. За 30 лет работы накопил опыт. Это одна из моих сильных сторон. А другая - способность обучаться новому. Конечно, может что-то не получаться, или получается не так, как хотелось бы. Главное, не расстраиваться, а продолжать стремиться к новой цели. Такие соревнования нужны хотя бы потому, что в обычной жизни не всегда используешь то или иное оборудование, а здесь ты должен, пока готовишься к чемпионату, разобраться в чем-то новом и по возможности выдать хороший результат.

Людмила Ворожкова, эксперт по компетенции «Электромонтаж»:

- Участники 50+ продемонстрировали здесь, как и в повседневной работе, качество и надежность. Но здесь нужно было добавить еще и скорость, которая, как и в любом соревновании, стала важным фактором на пути к победе.

Участники «Навыков мудрых» для работников высокотехнологичных производств получили признание и награды, вернулись на свои рабочие места. Наверняка они будут делиться своим опытом и знаниями с молодежью. В этом смысле наставничество расценивается как один из основных элементов подготовки специалистов высокого профессионального уровня. И Союз Ворлдскиллс Россия является одной из главных движущих сил этого процесса.