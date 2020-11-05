Хмуриться не надо, Lada: эксперты дали прогноз, насколько подорожают новые автомобили из-за скачка доллара

Даже если автомобиль производится в России, он все равно сделан из огромного количества импортных комплектующих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начиная с июля в России наблюдался ажиотажный спрос на покупку новых автомобилей. Сработал эффект отложенного спроса – во время весеннего карантина многие соотечественники не смогли совершить запланированную покупку машины. Еще один фактор – желание вложить быстро обесценивающиеся рубли. В связи с этим в ближайшие месяцы аналитики прогнозируют рост цен на новые авто. «КП» собрала мнения экспертов.

Президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев подчеркивает, что пока непонятно, на каком уровне зафиксируется рубль. Однако опыт последних пяти лет показал, что цены на автомобили поднимаются регулярно.

- Каждый один-три месяца производители поднимают цены на 1-1,5%, - конкретизирует Мосеев. - Но пока есть дефицит и повышенный спрос, который держится с июля, цены поднимать проще. Ситуация в экономике заставляет тех, кто хотел купить машину в ближайшее время, покупать сейчас. В результате мы съедаем будущий спрос. Но по моим наблюдениям, автомобиль в пандемию пользуется большим спросом, так как население понимает, что это самый безопасный вид транспорта с точки зрения распространения инфекции.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин заявил о неминуемом росте цен на автомобили, причем независимо от того отечественной они сборки или завезены из-за рубежа.

- Даже если автомобиль производится в России, он все равно сделан из огромного количества импортных комплектующих, даже «КАМАЗ» или «Лада», - подчеркивает Шапарин. - Запчасти закупаются в валюте и прайс-листы будут пересчитываться в режиме реального времени. А на автомобили цены начнут повышать, когда уже терпеть будет невозможно. Но в ряде случаев рост курса уже заложен в цену. В итоге мы увидим рост минимум на 5%, реалистичнее же — на 10%. Когда? Будет зависеть от индивидуальных возможностей каждого производителя и его желания побороться за долю рынка. Все индивидуально.

Вице-президент НАС добавил, что в ближайшей перспективе мы увидим дальнейшее снижение трат россиян на обслуживание и ремонт автомобилей. Россияне будут эксплуатировать машины до тех пор, «пока они не начнут разваливаться прямо на дороге», предсказывает Шапарин.

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8. Универсал Lada Largus — от 645 900 до 799 900 руб.;

9. Хэтчбек Lada Xray — от 653 900 до 881 900 руб.;

10. Седан Renault Logan — от 660 000 до 850 000 руб.;

(По данным официальных сайтов производителя в РФ).