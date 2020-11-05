Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 5 ноября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Сохраняется относительная устойчивая напряженность по всем направлениям Фото: REUTERS

ВОЙНА РАДИ БЕЖЕНЦЕВ

"Мы не хотим продолжать военные операции, я неоднократно говорил и сегодня могу повторить, что если премьер-министр Армении лично сам, человек, несущий ответственность за это кровопролитие, выступит с таким заявлением, то мы готовы немедленно остановиться, немедленно", - заявил в своем интервью испанскому информационному агентству EFE президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Алиев также отметил, что намерен вернуть "миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам, на территории, где они жили веками, и обеспечении после этого мирного сосуществования на данной территории азербайджанского населения и армянской общины".

"Так что мы ждем, когда премьер-министр Армении открыто скажет об освобождении Кяльбаджара, Лачина и остальной части Агдама", – заявил президент Азербайджана и отметил, что не собирается встречаться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В это время на фронте без особых перемен.

"Позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении. А заявления армянской стороны о якобы возобновлении обстрелов Ходжавенда и Шуши со стороны Азербайджанской Армии абсолютно не соответствует действительности. В очередной раз заявляем, что Азербайджанская Армия не ведет обстрел населенных пунктов и гражданской инфраструктуры", - сообщает сайт Минобороны Азербайджана.

В ведомстве также отметили, что утром противник выпустил 4 снаряда по селу Гиямеддинли Агджабединского района.

"УСТОЙЧИВАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ"

"Сохраняется относительная устойчивая напряженность по всем направлениям передовой. Силы врага приостановлены отдельно в восточном и южном направлениях. Многократные атаки вражеских группировок Армии обороны были успешно приостановлены. Враг понес серьезные потери человеческой силы и военной техники", - сообщает официальный представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

В Минобороны Армении уточнили, что "враг предпринял попытку атаки с двумя атаками в северном и восточном направлениях , но был уничтожен подразделениями армии".

На месте боестолкновения армянские военнослужащие обнаружили и взяли в качестве трофеев брошенную бронированную машину, оружие и боеприпасы.

АРМЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛИЛА СВОИХ ВРАГОВ

"Наши соотечественники, армянский народ в Арцахе борется фактически с тремя врагами. С Турцией, международными наемниками-террористами и Азербайджаном", - заявил СМИ глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

По его мнению, боевики из Сирии и Ливии скоро могут стать угрозой и соседям Армении.

Отметим, что Баку обвиняет Армению в привлечении курдов в качестве иностранных наемников.

"Глубоко озабочены этими процессами, которые ведут не только к еще большей эскалации напряженности в зоне конфликта, но и создают долговременные угрозы для безопасности всех стран региона", - так ранее отреагировали на новость о появлении в регионе иностранных наемников в МИД России.

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