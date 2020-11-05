"На святое замахнулись": вдова Караченцова потрясена коварством Дрожжиной и Цивина

Людмила Поргина в ужасе от случившегося с близкими Алексея Баталова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Людмила Поргина который день не находит себе места. Вдова Николая Караченцова потеряла покой и сон. Заслуженная артистка в шоке и ужасе от того, что произошло с вдовой и дочерью Алексея Баталова. Поргина уверена - актриса Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин воспользовались наивностью родных знаменитого артиста.

Вот уже которую неделю общественность обсуждает шокирующую историю, которая развернулась вокруг квартир Алексея Баталова. После кончины великого актера выяснилось, что недвижимость и крупная сумма денег принадлежит актрисе Наталье Дрожжиной и ее мужу Михаилу Цивину, а не вдове Гитане Леонтенко и дочке Маше, которая страдает ДЦП.

Людмила Поргина пришла в ужас, когда узнала о случившемся. "Я сразу включилась в борьбу, как только крик раздался. Мы были потрясены, а в Интернете произошел просто взрыв атомной бомбы. Алексей Баталов - один из великих актеров удивительного интеллекта, это поколение нас воспитало, дало нам корни!.. Счастлив тот, кто с ним был знаком. И, конечно, позволить обидеть эту семью: пожилую Гитану или совершенно беззащитную Машу - это просто безобразие. Они на святое замахнулись", - цитирует вдову Николая Караченцова WomanHit.ru.

По словам Людмилы Андреевны, она познакомилась с Дрожжиной и Цивиным в одной из передач. "После этого мы пересекались где-то на похоронах, прощаниях с актерами... Какая-то хитринка, скрытая мысль прочитывалась в них. Какие-то странные люди... Все считают, что Дрожжина и Цивин заползли в эту семью, зная, что можно поживиться. Воспользовались тем, что Гитана немолода и не разбирается в тонкостях. Мы не готовы к тому, что в нашу семью придут для того, чтобы обобрать. Это подонство! И вот так воспользоваться какой-то слабостью и беззащитностью - это просто коварство", - разводит руками заслуженная артистка.

С ней солидарен продюсер "Кинотавра" Марк Рудинштейн. Он признался, что давно заметил странности Дрожжиной и Цивина."Они пытались проникнуть не только на похороны, но и на кинофестивали. По сути, эту семью никто не знал. Тем не менее все двери для них почему-то были открыты", - цитирует Рудинштейна сайт mk.ru.

По его словам, "эта пара втиралась в доверие ко многим". "К той же Наталье Фатеевой, к другим одиноким актерам. Кому только возможно они предлагали помощь, начинали приносить продукты, ухаживать за ними... Что касается семьи Баталовых, у меня в голове не укладывается, как они могли наехать на больную девочку и ее одинокую мать? Но с Баталовыми у них не получилось", - резюмировал кинодеятель.