Без результата, но с протестами: в США начинается третий день подсчета голосов избирателей

В США третий день считают голоса избирателей, которые 3 ноября (а также в ходе досрочного голосования) выбирали президента США. Фото: REUTERS

В США третий день считают голоса избирателей, которые 3 ноября (а также в ходе досрочного голосования) выбирали президента США.

Избирательные комиссии Невады, Джорджии и еще нескольких штатов до сих пор считают бюллетени, большая часть из которых – почтовые, т.е. были присланы избирателями в ходе заочного голосования по почте.

Из 270-и необходимых голосов выборщиков у Байдена уже 264. Если в Неваде, имеющей 6 голосов выборщиков, закончат подсчет сегодня или завтра, то кандидат от демократов и бывший вице-президент победит на выборах.

Происходящее сопровождается акциями протеста и демонстрациями Фото: REUTERS

В копилке Трампа – 213 голосов выборщиков, а также несколько исков, которые штаб республиканцев намерен подать в Верховный суд с целью пересчета голосов в ряде штатов, где, по мнению наблюдателей, предположительно имели место массовые вбросы бюллетеней за Байдена.

Трамп в ярости: по свидетельствам очевидцев он наорал на своего сторонника, медиамагната Руперта Мэрдока за то, что принадлежащий Мэрдоку телеканал FoxNews заранее сообщил о победе Байдена в штате Аризона.

Простые избиратели реагируют на бардак новыми протестными акциями. В Нью-Йорке марш прошел по Манхэттену. Демонстранты требовали честно подвести итоги выборов, а также выступали за расовое равенство. Все закончилось стычками с полицией и массовыми арестами.

В Портленде (штат Орегон) прошли сразу два митинга: участники одного требовали от Дональда Трампа не вмешиваться в подсчет голосов, другой же был устроен сторонниками движения «Жизни черных важны». Здесь тоже не обошлось без стычек с правоохранителями.

В Финиксе (штат Аризона) около полутора сотен сторонников Трампа собрались у регистратуры округа, где подсчитывают бюллетени. Подобная же картина наблюдается в Детройте (штат Мичиган) – протестующие требуют остановить подсчет голосов после обращения в суд избирательного штаба республиканцев.

В Миннеаполисе (штат Миннесота) участники митинга заблокировали движение по автостраде, но были оттеснены силовиками.

В копилке Трампа – 213 голосов выборщиков, а также несколько исков, которые штаб республиканцев намерен подать в Верховный суд с целью пересчета голосов в ряде штатов Фото: REUTERS

Подобные новости приходят практически со всей страны: Филадельфия, Чикаго, Лос-Анджелес и другие города сообщают о протестных акциях. Пока в стороне от народных выступлений остается лишь малонаселенная Аляска. Которая, к слову, еще не определилась с выбором президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто лидирует на выборах президента США 2020: Байден заявил, что на пути к победе, Трамп готов судиться за голоса

В нескольких важных штатах подсчет голосов приостановили, кто лидирует на выборах президента США 2020, скорее всего, станет известно в четверг (подробнее)