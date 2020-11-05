Марадона пришел в себя после операции на мозге

Вчера легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне сделали операцию на мозге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вчера легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне сделали операцию на мозге. Ему удалили гематому, которая образовалась после того, как он отметил свое 60-летие. Как он заработал такую травму, не сообщается, но, скорее всего, футболист просто упал и ударился головой.

Операция проходила в одной из клиник Буэнос-Айреса и продолжалась 1 час 20 минут. А уже на следующее утро Марадона пришел в себя. Его врач Лука, который оказался нейрохирургом и сам участвовал в операции, рассказал:

- Диего полностью пришел в себя, и даже сегодня утром шутил со мной. Что касается его выписки из больницы, то мы, учитывая пандемию коронавируса, с этим спешить не будем. Но главное, что нет никаких осложнений, которые обычно происходят в течение первых 24 часов после хирургического вмешательства. Сейчас он находится под контролем интенсивной терапии, и семья заботится о нем", - пояснил Луке.

А семья у него большая. Первой прервала молчание в соцсетях Яна (Jana) Марадона, первая внебрачная дочь, которую признал футболист.

"Бесконечное спасибо за такую любовь, за каждое сообщение, за всех людей, которые вы отправляете для моего папы и меня. Всем, кто даже не знает меня лично, но в равной степени посылает всю ту хорошую энергию, в которой мы так нуждались”, - написала Яна.

Первой прервала молчание в соцсетях Яна (Jana) Марадона, первая внебрачная дочь, которую признал футболист. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Всего же у Марадоны, по подсчетам аргентинских журналистов, восемь официально признанных детей: дочери Далма, Джанинна и Яна Марадона, сыновья Диего Джуниор и Фернандо Диегито, плюс трое мальчиков, которые появились на свет на Кубе, где Диего периодически лечился от наркозависимости.

Кстати, своего первого внебрачного сына Диего Джуниора, который родился еще в 1986 году, когда Марадона играл в Неаполе, отец сначала признавать не хотел. Но после отказа футболиста проходить генетическую экспертизу Джуниора признал сыном Марадоны суд. Кстати, потом у них отношения наладились. Словом близких, переживающих за здоровье Диего, очень много.

Кстати, Диего Джуниор очень похож на отца.