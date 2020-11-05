«Возможно, в будущем нам вообще не придется голосовать»: как в Мичигане выбирали президента США

Вскрытие конверта во время подсчета голосов в штате Мичиган. Фото: REUTERS

Американский штат Мичиган – 10-й по численности населения и 11-й по площади. В коллегии выборщиков президента США он имеет 16 голосов.

3 ноября жители Мичигана проголосовали в большинстве своем за Джо Байдена: 50,6%, против 47,9% голосов за Дональда Трампа.

Волонтер, проработавший в день выборов на одном из избирательных участков Мичигана, поделился с «КП» своими впечатлениями:

- Люди, приходившие на голоcование, по большей части были приветливы. Правда, один парень чуть ли не взбесился, когда его заставили снять шляпу с буквами MAGA (английская аббревиатура лозунга республиканцев на прошлых выборах: «Сделаем Америку вновь великой». – Ред.), но он все же подчинился. По справедливости, следовало требовать это и у тех, кто пришел с символикой движения BLM («Черные жизни тоже важны»), но мы этого не делали. Благоразумие - лучшая часть доблести.

Во время голосования на выборах в Мичигане. Фото: REUTERS

Я удивился, что было так много чернокожих избирателей. Бьюсь об заклад, что половина голосов принадлежала им. В общине, где наш участок, я живу 17 лет, но никогда не думал, что в ней так много афроамериканцев.

Обычно на этом небольшом участке голосует около 350 человек. Но нас предупредили, что следует ожидать тысячу и больше. В итоге пришло 485.

Утром людей было много, выстроилась длинная очередь снаружи. Мы ожидали, что так будет продолжаться весь день, но этого не произошло. В последние два часа работы участка пришли лишь 30 избирателей. Более 10 тысяч человек предварительно проголосовали в нашем округе, где в общей сложности зарегистрировано 22 тысяч избирателей.

Думаю, досрочное голосование - это путь будущего, и день выборов по большей части будет просто днем подсчета голосов.

Это был долгий день, начавшийся в 5.30 утра и закончившийся в 10.30 вечера…

Работа по подсчету голосов оказалась не из легких. Фото: REUTERS

Возможно, в будущем нам вообще не придется голосовать, поскольку мы можем просто позволить выбирать наших лидеров прессе, у которой, похоже, есть такое желание.

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