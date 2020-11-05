«Баба, которая прошла через жесткую лучевую терапию - неубиваема»: Дарья Донцова лечится от коронавируса и опровергает новости о смерти

Писательница Дарья Донцова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

68-летняя Дарья Донцова проходит курс лечения от коронавируса в больнице. Течение заболевания требовало немедленной госпитализации писательницы. Сейчас опасность миновала.

Как нам стало известно, сначала писательница лечилась дома. В начале коронавирус диагностировали у ее помощницы по хозяйству Натальи. После чего у Донцовой начались скачки температуры, а вскоре после сдачи анализов был диагностирован коронавирус.

«Люди добрые, баба, которая прошла через несколько масштабных операций, жесткую лучевую терапию, получала много «химии» - эта баба, то бишь я - неубиваема», - настраивала на позитивный лад себя и подписчиков в Инстаграме Донцова еще до госпитализации. Напомним, что писательница справилась с онкологическим заболеванием, которое у нее диагностировали в конце 90-х годов. После этого много лет Донцова участвует в различных благотворительных проектах, в том числе в акции «Вместе против рака груди».

И сейчас Дарья Донцова в больнице не унывает: как только стало лучше - тут же принялась писать от руки новую книгу. Сейчас писательница уже в обычной палате, но ей сообщили, что в интернете появилась информация о ее смерти. После этого писательница записала видеообращение:

«Я жива, я в больнице. А меня уже подхоронили к моим родителям в могилку на Новодевичьем кладбище. Могу стоять, прекрасно сидеть - сижу лучше всех на нашем этаже!»

Дарья шутит, показывает рукопись и руку с катетером: «На завтрак принесли потрясающе вкусную кашу: Ура! Вкус вернулся! Сегодня повезут на КТ, в другой корпус! Погуляю и покатаюсь, ну когда бы я еще в коляске то порулила?»

Донцова настроена на выздоровление: «Хорошее настроение может быть даже в палате реанимации. Если Господь послал испытание надо просто его пройти. Болезнь пошла мне в пользу – эта болезнь открыла такие плохие стороны моего характера, что мне стало понятно с чем надо бороться. Болезнь показала, какая я богатая на хороших людей».

Дарья сообщила, что она в хорошем настроении и настроена на победу над коронавирусом: «Вижу сколько людей в больнице выздоравливает. Не унывайте. Страх, уныние, мысль «все плохо» - все это лишает человека способности справиться с болезнью. Не верьте интернету, который меня, между прочим, уже три раз хоронит. Первые два были еще до ковида. Не общайтесь с паникерами, с теми, кто выливает на вас свой негатив, рассказывает только плохие новости, не видит хороших».