Система выборщиков — это проклятие США, ни в одной стране нет такой архаики

Может, потому Штаты и могут оказаться на грани гражданской войны потому, что голос большинства из-за системы выборщиков там не слышен? Фото: REUTERS

Самый большой авторитет для США — их отцы-основатели. Те самые Джордж Вашингтон со товарищи. Они что-то когда-то решили, значит, менять ничего нельзя.

Один из этих «отцовских заветов» и стал нынешним проклятием Америки. Речь о системе выборщиков.

Есть президентские республики, как Россия, где национального лидера прямым голосованием избирает народ. Есть — парламентские, как Германия: канцлером становится глава партии, победившей на всеобщих парламентских выборах. Есть даже конституционная монархия – Кувейт, где эмира назначает парламент.

Можно спорить, какая система лучше. Но везде хотя бы имеется чёткий, понятный механизм получения власти. Который и обеспечивает ей — этой власти — легитимность.

А в Америке в конце XVIII века отцы-основатели придумали гениальную, как им казалось, схему. Страна, по меркам европейских княжеств, огромная, из систем связи — конные курьеры. Как выбирать президента? Вот и пусть каждый штат подсчитает на выборах свои результаты, затем члены местной коллегии выборщиков на 41-й день после выборов съезжаются со всей страны в место пребывания Конгресса США (сейчас — столица США, Вашингтон) и уже окончательно голосуют за президента.

Сразу же — вал вопросов. А кто обязывает выборщика ставить галочку именно за того кандидата, который выиграл в его округе? Строго говоря, никто. В некоторых штатах за её нарушение предусмотрены символические штрафы, в некоторых — нет.

И действительно: регулярно случается, что несколько выборщиков, приехав на 41-й день к месту сбора, как раз и голосуют за другого. Одни — по приколу, другие — в знак политического протеста. Но поскольку выборщиков много, 538 человек, а кандидат-победитель обычно выигрывает с солидным запасом, на итоговый результат это не влияет.

Но ведь по-хорошему — это же бред. По сути, результаты выборов «на земле» от потенциально бесчестных выборщиков защищает лишь абстрактная «политическая традиция».

Теперь — главное. Разные штаты в Коллегии выборщиков представлены неравномерно. В малонаселённом Вайоминге — 579 тыс. жителей и 3 выборщика. В самом густонаселённом штате, Калифорнии, — в 69 раз больше жителей: почти 40 миллионов. А выборщиков от этой территории — лишь в 18 раз больше, чем от Вайоминга: а именно 55 человек.

Идея вроде бы хорошая. Понятно же, что в городах на побережье живёт больше людей, чем в глубинке. С таким непропорциональным числом выборщиков — голос глухих местечек важнее, чем у мегаполисов.

Но ведь опять чепуха: в 2016 году Хиллари Клинтон получила на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп. Но он взял штаты по выборщикам — а значит, и Белый дом.

Сейчас — то же самое: Джо Байден набрал самое большое число голосов избирателей за всю историю американской демократии. Фото: REUTERS

То есть большинство проголосовало за одного, а власть у другого. Да, Трамп многим из нас нравится, в отличие от Клинтон или Байдена. Но ведь главное — это соблюдение демократических процедур, а не личных симпатий.

Может, потому Штаты и могут оказаться на грани гражданской войны потому, что голос большинства из-за системы выборщиков там не слышен?

Сейчас — то же самое: Джо Байден набрал самое большое число голосов избирателей за всю историю американской демократии. Казалось бы, всё. Но Трамп не уходит: уже ясно, что он, как и 4 года назад, проиграл по голосам, но ещё есть призрачная надежда обскакать «по выборщикам».

Кстати, американские демократы давно пытаются отменить систему выборщиков (или хотя бы законодательно обязать их голосовать за набравшего большинство по всей стране, а не в своём штате). Но республиканцы — резко против.

Но что тогда остаётся делать людям, если их голос забалтывается в абсурдной и архаичной системе выборщиков? Наверное, только выходить на улицы и бузить…

Кто станет президентом США — до сих пор не ясно. Но один урок извлечь точно можно. Если традиция, пусть даже времён отцов-основателей, превратилась в источник бед и тормоз на пути развития, — её лучше упразднить.

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