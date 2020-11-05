"Рассадник инфекций": дерзкая Анастасия Волочкова отказалась носить маску

Анастасия Волочкова соскучилась по сцене. Фото: Личный архив

Анастасия Волочкова рассказала, как ей живется в период пандемии коронавируса. По ее словам, пандемия сильно сказывается на тех, кому необходима постоянная физическая. 44-летняя балерина также уверена, что маски являются рассадником заразы и наносят здоровью еще больший вред, чем Covid-19.

"Да, у меня есть маска - со стразами и инициалами АВ. Но я ее не надеваю. Маска, на мой взгляд, - самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек", - призналась Анастасия Волочкова.

Балерина пожалела "добрых людей, которые просто хотят радоваться, жить и быть счастливыми, любимыми, обниматься, целоваться". "Я не представляю зрителей на своих спектаклях в масках и в этих «презервативных» перчатках", - цитирует дерзкую красавицу ФАН.

Звезда добавила, что для нее не выходить на сцену - это большое мытарство. Она продолжает тренировки. Ходит заниматься спортом в своем поселке Николо-Урюпино. "Мне просто повезло. Это счастье божественное, что у меня в доме на втором этаже - театр, как я говорю, с Анастасией Волочковой. У меня зал в нашем же поселке, где я могу поддерживать форму", - похвасталась знаменитость.

Стоит отметить, что еще в апреле из-за пандемии коронавируса Анастасия много времени проводит в своем шикарном особняке в Подмосковье. Балерина спасается от заразы парением в бане, ныряет в ледяную купель и проводит романтические вечера в компании любимого мужчины. К артистке часто приходят друзья.

Волочкова относится к той категории людей, которые не верят, что коронавирус существует. Об этом она рассказывала Дмитрию Борисову в эфире шоу "Пусть говорят". Балерина в студии сходу заявила: "Снимайте маски, покажу вам сказки. Когда я наблюдаю за всей этой истерией, мне хочется сказать - нужно себя беречь. Но пока возник этот коронавирус, мы вдруг вспомнили, что надо мыть руки, нужно ухаживать за собой, следить за здоровьем. Да всегда это нужно делать!".

Она поведала, что ее спасают позитив и чувство юмора: "Без него невозможно спокойно на все это смотреть".