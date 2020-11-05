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Пьесы на 40 языках вышли в уникальном проекте

Авторы Антологии литературы народов России получили премию президента страны
Сергей ПЕТРОВСергей ПЕТРОВ
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Авторам проекта «Современная литература народов России» присудили премию президента.

Авторам проекта «Современная литература народов России» присудили премию президента.

За вклад в укрепление единства российской нации коллективу, поднявшему проект «Современная литература народов России», накануне Дня народного единства присудили премию главы государства.

За час до начала презентации 4-го тома антологии, «Драматургия», в информационном агентстве «Россия сегодня» стало известно, что указом Владимира Путина отмечены руководители проекта, главред «Объединенного гуманитарного издательства» Максим Амелин, замглавы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев и директор ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» Дмитрий Ицкович.

В четвертый том антологии вошли переводы на русский язык 72 пьес, созданных на 40 языках народов России ( а всего в нашей стране 59 литературных языков — ред.), а также обзорные очерки и биографические справки.

В первых трех томах вышли сборники поэзии, детской литературы и прозы. Например, в поэтическом сборнике оригиналы и переводы с 57 языков — эта антология была удостоена трех Гран-при на российских и международных книжных выставках. А в антологии детской литературы — переводы с 55 языков.

- Проделан титанический труд. «О.Г.И.» стало объединяющим фундаментом, которые сплотило столько авторов. Тома антологии – это то, что останется в веках для будущих поколений. Экземпляры всех вышедших частей уже представлены в национальных библиотеках. И антология «Драматургия» не станет исключением, - заявила замначальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Светлана Дзюбинская. А ректор ГИТИСа Григорий Заславский предложил читать пьесы на телемостах регионов и студентов.

«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям лауреатов премии Президента России.

Культура: литература

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