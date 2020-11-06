Анекдоты: Медведь, который научился кричать «Ау!», никогда не бывает голодным

Конфеты «Аленка» с перцем помогут вам узнать, матерится ли ваш ребенок.
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Я такой старый, что внуки не верят: иметь один телефон на всю семью было круто.
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- Доктор, ну почему у всех врачей такой непонятный почерк? Вот что вы мне тут понаписали?
- Облитерирующий эндартериит, пароксизмальная тахикардия, дисциркуляторная энцефалопатия.
- Черт, да вы и говорите, как пишете!
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В связи с текущим материальным положением раздумываю, что же сказать ребенку: Дед Мороз сел на карантин и не может привезти подарок в этом году или уж сразу, с учетом прогнозов на 2021 год, что он помер от коронавируса?
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- Скажи мне что-нибудь ласковое и теплое.
- Котеночек.
- Мало.
- Котеночек на батарее.
* * *
- А вы воруете из бюджета?
- Да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?
* * *
На приеме у терапевта.
- Доктор, по правде говоря, я не верил, что лекарство, которое вы мне выписали, поможет. Но помогло. Вы просто волшебник.
- По правде говоря, волшебник - аптекарь. Я вам по ошибке дал бланк, на котором ручку расписывал.
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Минздрав России запретил врачам публично высказываться о коронавирусе. Похоже, публичными словами ситуацию с коронавирусом изложить уже невозможно.
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Пост либерального оппозиционера в соцсетях:
«Пошел в магазин. На упаковке майонеза написано «оливковый», а он белый. Я просто устал жить в этой стране во лжи!»
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Очень и очень многие люди на планете сегодня сходятся в одной мысли: ой, да ладно, еще разок в этой маске схожу!
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В Федерацию керлинга России требуются опытные уборщицы.