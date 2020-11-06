Анекдоты: Медведь, который научился кричать «Ау!», никогда не бывает голодным

Конфеты «Аленка» с перцем помогут вам узнать, матерится ли ваш ребенок.

* * *

Я такой старый, что внуки не верят: иметь один телефон на всю семью было круто.

* * *

- Доктор, ну почему у всех врачей такой непонятный почерк? Вот что вы мне тут понаписали?

- Облитерирующий эндартериит, пароксизмальная тахикардия, дисциркуляторная энцефалопатия.

- Черт, да вы и говорите, как пишете!

* * *

В связи с текущим материальным положением раздумываю, что же сказать ребенку: Дед Мороз сел на карантин и не может привезти подарок в этом году или уж сразу, с учетом прогнозов на 2021 год, что он помер от коронавируса?

* * *

- Скажи мне что-нибудь ласковое и теплое.

- Котеночек.

- Мало.

- Котеночек на батарее.

* * *

- А вы воруете из бюджета?

- Да, а что?

- А если узнают?

- Вот вы узнали. И что?

* * *

На приеме у терапевта.

- Доктор, по правде говоря, я не верил, что лекарство, которое вы мне выписали, поможет. Но помогло. Вы просто волшебник.

- По правде говоря, волшебник - аптекарь. Я вам по ошибке дал бланк, на котором ручку расписывал.

* * *

Минздрав России запретил врачам публично высказываться о коронавирусе. Похоже, публичными словами ситуацию с коронавирусом изложить уже невозможно.

* * *

Пост либерального оппозиционера в соцсетях:

«Пошел в магазин. На упаковке майонеза написано «оливковый», а он белый. Я просто устал жить в этой стране во лжи!»

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Очень и очень многие люди на планете сегодня сходятся в одной мысли: ой, да ладно, еще разок в этой маске схожу!

* * *

В Федерацию керлинга России требуются опытные уборщицы.