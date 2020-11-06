В память о Михаиле Борисове: в Щукинском институте учредили премию «Русского лото»

Театральный институт имени Бориса Щукина. Фото Илья Питалев/ТАСС

Специальная стипендия «Русского Лото» в память о Михаиле Борисове учреждена в театральном институте имени Бориса Щукина. Она посвящена советскому и российскому режиссеру, актеру, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, профессору, бессменному ведущему и художественному руководителю еженедельной всероссийской телевизионной лотереи «Русское лото». Теперь еще больше талантливых молодых людей смогут обучиться профессии своей мечты.

В помощь талантам

В одном из интервью Михаила Борисовича спросили, как бы он распорядился деньгами, если бы выиграл в новогоднем розыгрыше «Русского лото» миллиард рублей. Одним из немногочисленных пунктов было учреждение стипендии, чтобы как можно больше юных дарований смогли учиться в театральном. К сожалению, легендарный ведущий так не стал миллиардером, а его желание исполнилось уже посмертно.

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» рассказал, что именная стипендия «Русского Лото» имени Михаила Борисова в размере 100 000 рублей в год будет присуждаться студенту, добившемуся особых успехов в учебе и в реализации творческих проектов. Также в память о Михаиле Борисове «Столото» учреждает грант «Русского Лото» на постановку дипломного спектакля в Щукинском институте – 200 000 рублей.

И дополнительно – специальный приз «Русского Лото» имени Михаила Борисова победителям Международной межвузовской конференции по проблемам обучения на режиссерском факультете театральных школ. Михаил Борисович на протяжении многих лет возглавлял жюри конференции. 1 место – 50 000 рублей, 2 – 35 000 рублей, 3 – 20 000 рублей.

«Осчастливить больше семей»

В «Столото» также поделились, что после смерти ведущего им стали поступать письма от участников со словами соболезнования и с предложениями, как оставить память о Михаиле Борисовиче на долгие годы. Трогательное письмо прислала пенсионерка из Москвы Александра Павловна Шахман, которая смотрела розыгрыши «Русского лото» с первого тиража. Она пожелала, чтобы в новогоднем розыгрыше «Русского лото» появилось как можно больше победителей, а вместе с тем и счастливых семей в стране.

На фото Александра Павловна Шахман. Фото предоставлено "Столото"

Однако желание Александры Павловны оказалось предугадано. Еще 19 октября стартовало голосование за распределение 1 000 000 000 рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Сами участники лотерей выбирают, какие будут призы:

• 1 приз – 1 000 000 000 рублей;

• 10 призов по 100 000 000 рублей;

• 5 призов по 100 000 000 рублей и 50 призов по 10 000 000 рублей;

• 1000 призов по 1 000 000 рублей.

Александра Павловна рассказала, что в ближайшее время тоже проголосует. Она сделает свой выбор в пользу 1000 призов по 1 000 000 рублей.

«Мне не нужен миллиард, мне и миллиона хватит, – говорит пенсионерка. – Очень бы хотелось, чтобы как можно больше семей стали счастливыми после розыгрыша. Всем желаю больших выигрышей».

Искреннее письмо Александры Павловны никого в «Столото» не оставило равнодушным. Поклоннице лотерей пожелали удачи в будущих розыгрышах и подарили набор из 10 билетов на новогодний розыгрыш «Русского лото». Кроме того, женщине подарили игру в настольное лото и участвовавший в розыгрыше бочонок номер 38 – именно в этом году родилась жительница Москвы.

Фото предоставлено "Столото"

«Думаю, номер бочонка теперь станет моим счастливым. Быть может, он мне принесет крупный выигрыш? Пока мой рекорд – 2000 рублей по одному билету», – делится участница лотерей.

Проголосовать за один из вариантов распределения миллиарда рублей может любой. Сделать это можно до 30 декабря включительно на сайте выберимиллиард.рф и по телефону контактного центра «Столото» 8 900 555-00-55. Результаты будут объявлены 1 января в прямом эфире новогоднего розыгрыша «Русского лото» на НТВ, а также опубликованы на выберимиллиард.рф и stoloto.ru.