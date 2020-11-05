"Проклятье Ефремова": третий адвокат по громкому делу может лишиться статуса

Адвокат Андрей Алешкин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Последствия самого громкого судебного процесса в соцсетях уже окрестили "проклятьем Ефремова". Шутка ли: сразу два ярких участника дела - Эльман Пашаев и Александр Добровинский лишились адвокатского статуса. А теперь пополнить ряды "лишенцев" может еще один коллега Андрей Алешкин. Этот адвокат, нанятый Никитой Джигурдой для защиты актера, появился уже на стадии апелляции. Он приходил к Михаилу Олеговичу в СИЗО, готовился к заседанию и вел переговоры о примирении с потерпевшими, однако в последний момент от услуг Алешкина знаменитый доверитель отказался.

А сейчас, как считает юрист, он расхлебывает последствия своего участия в деле.

- Я столкнулся с удивительным явлением, когда адвокат жалуется на адвоката, - рассказал kp.ru Андрей Алешкин. - Вице-президент адвокатской палаты Московской области Толчеев попросил возбудить в отношении меня дисциплинарное производство - соответствующее письмо он направил в адрес палаты Санкт-Петербурга, в которой я состою. Как пишет Толчеев, я нарушил кодекс профессиональной этики и проявил неуважительное отношение к коллегам, что умаляет честь адвокатуры. Но повод совершенно надуманный!

Вице-президент адвокатской палаты Московской области потребовал разобраться с адвокатом Алешкиным.

По словам Алешкина, он должен был защищать доверителя в уголовном деле, но не смог явиться на заседание в Истринский суд 24 сентября, так как в это время участвовал в другом процессе в Астрахани. О своем отсутствии предупредил заранее, предоставил справку из астраханского суда - казалось бы, рядовая ситуация. Однако, процесс откладывать не стали, предоставив подзащитному адвоката по назначению.

Адвокат Алешкин предоставил справку из Астраханского суда.

- Таких дел огромное количество, и для меня загадка, как и почему Толчеев обратил на него внимание - не иначе чьи-то происки, - полагает Алешкин. - Посудите сами: на меня пожаловался не прокурор, не следователь, не суд. Не мой доверитель, в конце концов, с которым я по сей день продолжаю сотрудничать. Это сделал мой коллега, хотя в нашей среде подобное считается недопустимым. О какой корпоративной этике тогда мы говорим? К тому же, сам Толчеев не имеет никакого отношения к этому судебному процессу. Я считаю, что это расправа. Как говорят, "дело Ефремова похоронило уже не одного адвоката"... Видимо, чем больше мы открыты, чем больше выступаем в суде и в прессе, тем более мы неудобны чиновникам от адвокатуры.

Сейчас в отношении Алешкина идет проверка. Чем она закончится - покажет время. Однако, адвокат не исключает, что если исход окажется благополучным, то будут и новые жалобы.

- А потом мне скажут: "Коллега, что-то частенько жалуются на вас. Давайте-ка вас статуса лишим!", - грустно прогнозирует Андрей Алешкин.

Тем временем, лишение "корочки" Александра Добровинского вызвало волнения среди коллег. Как отмечал в интервью kp.ru адвокат Сергей Жорин, это решение Адвокатской палаты Москвы видится ему чрезмерно жестким, и раз уж наказали столь известного профессионала, могут "прийти" и за остальным.

- Поэтому те, кто сегодня злорадствует по поводу Добровинского, должны задуматься. Я чувствую, что ситуация изменилась, и некогда свободная профессия может подвергнуться жестким ограничениям. Например, адвокатам вообще запретят давать комментарии - за них это будут делать руководители палат или отдельные привилегированные лица, - отмечал Жорин.

Высказались по "делу Добровинского" и другие адвокаты.

- Мне не понятно, почему Александра Андреевича лишили статуса на два года, в то время, как Эльмана Пашаева, который творил просто ужасные вещи, - всего на год? - возмутилась коллега Добровинского Анна Бутырина.

- Мы пребываем, мягко говоря, в недоумении, - поделилась адвокат Татьяна Головкина, которая также участвовала в деле Ефремова. - Наша адвокатская коллегия не видит в действиях Добровинского признаков дисциплинарного проступка. Наказание в виде лишения статуса на два года является не просто неадекватным, но и оскорбительным для всего адвокатского сообщества. Совет адвокатской палаты города Москвы попросту "сдал" члена своей же палаты. Не посчитал возможным встать на его защиту, когда это было просто необходимо сделать.

В неформальных разговорах адвокаты высказывают свое главное опасение: мол, идет "зачистка" - верхушка просто убирает неугодных, чтобы самим делить рынок. И это может привести далеко не к самым радужным последствиям. Для адвокатов обернется монополией палат, а для клиентов - ростом цен на юридические услуги.

- Ведь если не останется неподконтрольных адвокатских коллегий, и палаты будут все контролировать, то они и цены на услуги будут регулировать сами. И людям будет некуда деваться, придется переплачивать, - высказывают опасение специалисты.

Между тем, Александр Добровинский за свой статус намерен биться в суде. По закону, на оспаривание решения палаты у него есть 30 дней. Однако, для подачи иска нужно иметь на руках решение Адвокатской палаты Москвы, а его юристу все еще не прислали.

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