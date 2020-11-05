«Комсомолка» приводит основные причины, по которым можно оформить досрочную пенсию по старости. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выйти на заслуженный отдых раньше других могут нескольких десятков категорий граждан. В основном это те, кто работают на вредных производствах, живут на Севере или имеют инвалидность. Но с прошлого года в законе появилось несколько новых категорий. «Комсомолка» приводит основные причины, по которым можно оформить досрочную пенсию по старости.

1. Безработный в предпенсионном возрасте

В кризис многие компании предпочитают избавиться от части сотрудников. При этом под сокращения попадают и те люди, которым до пенсии остается совсем чуть-чуть – меньше двух лет. В таких случаях они имеют право на досрочную пенсию. Но чтобы оформить его, сначала нужно стать официальным безработным, то есть зарегистрироваться в местной службе занятости. У этого есть большой плюс. В течение года можно получать повышенное пособие по безработице - 12 тысяч рублей. А потом, если работу так и не удастся найти, оформить досрочную пенсию. Есть лишь два ограничения. Первое - обязательный стаж должен составлять 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Второе - право на досрочный выход должны подтвердить в службе занятости: что человек стоит на бирже труда, пытается, но не может найти работу, и именно поэтому ему нужна поддержка от государства.

2. Многодетная мать

Эту поправку ввели одновременно с повышением пенсионного возраста. По сути, это мера поддержки демографии. Досрочный выход на пенсию полагается многодетным матерям. И чем больше детей, тем раньше юридическая старость. К примеру, если трое, женщина может выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, если четверо — на четыре года раньше. Максимальную льготу получают женщины, родившие и воспитавшие пять и более детей. Право на пенсию у них возникает в 50 лет. При этом есть лишь одно ограничение - минимальный стаж должен быть не меньше 15 лет.

3. Трудоголик с большим стажем

Эта меру тоже вводили вместе с повышением пенсионного возраста. Задача состояла в том, чтобы поощрить тех, кто и так много работал в последние годы. И внес большой вклад в российскую экономику. Так, на два года раньше срока могут выйти женщины со стажем в 37 лет и мужчины с опытом работы в 42 года. Проверить, какой стаж у вас уже накопился, можно в личном кабинете гражданина на сайте ПФР (для этого потребуется ввести логин и пароль от портала госуслуг).

СПРАВКА «КП»

Как оформить досрочную пенсию?

За досрочной пенсией нужно обратиться в ПФР (лично или онлайн, в том числе через портал госуслуг). Подать заявление можно в удаленном режиме. При этом, если вы считаете, что часть стажа вам не учли, информацию можно уточнить, например предоставив подтверждающие документы.

Напомним, сейчас действует переходный период по повышению пенсионного возраста. В 2028 году для женщин он будет наступать в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Всего в законе более 30 категорий граждан (в основном по профессиональным признакам), у которых есть право получать пенсию досрочно. Полный список можно посмотреть на сайте ПФР.