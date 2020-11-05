«Ступень демократов» приостановила подсчеты голосов на выборах президента в США

Америка замерла в ожидании затянувшегося подсчета голосов на президентских выборах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подсчеты голосов на выборах президента США остановились в шаге от объявления итоговых результатов.

В данный момент у республиканца Дональда Трампа 214 голосов выборщиков. У демократа Джо Байдена - 264. Победителю необходимы 270.

Американские журналисты обсуждают сейчас «ступень демократов» - странный подъем кривой на графиках, фиксирующих подсчет голосов в Мичигане за Байдена. Этот подъем похож на ступеньку - кривая резко идет вверх, а затем поворачивает направо.

"Ступенью демократов" назвали странный подъем кривой на графиках, фиксирующих подсчет голосов в Мичигане за Байдена.

Республиканцы обвинили демократов в масштабном взбросе. Дональд Трамп, который поначалу лидировал при подсчете голосов в Мичигане, даже требовал приостановить работу избирательной комиссии. В итоге, губернатор штата объявил о победе Байдена.

«Ступень демократии» объяснили человеческой ошибкой. Якобы избирательная комиссия в округе Шиависси по ошибке сообщила о 153710 голосах за Байдена вместо 15371. Цифры и график были скорректированы.

- «Ступень демократов» - это подсчитанные голоса сторонников Джо Байдена, которые предпочли проголосовать досрочно, - пояснил в эфире радио «Комсомольская правда» журналист, американист Алексей Наумов. - Республиканцы сами не дали посчитать голоса, пришедшие по почте до дня выборов. А в конвертах больше голосов за демократов.

Кандидат в президенты США Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ожидается, что обработка оставшихся бюллетеней продолжится в США в ближайшее время. Штаб Трампа уже подал в суд Джорджии иск с требованием не учитывать бюллетени, которые поступили на избирательные участки после их закрытия. В крупнейшем городе штата Пенсильвания, Филадельфии, власти по требованию суда приостановили подсчет голосов.

Наумов считает, что уже пора отпустить Трампа и принять тот факт, что новый президент США - Джо Байден.

- Лучше Байдена демократы никого дать не могли. Он четкий функционер. И понимает, что Россия есть, и она никуда не денется. Но поджигать себя огнем русофобии Байден не будет, - уверен он.

- Придя к власти, Джо Байден начнет восстанавливать отношения с Европой. Следовательно, можно предположить, что Вашингтон станет меньше давить на «Северный поток-2», потому что Германия хочет наконец-то запустить этот проект. Также Байдена перестанут обвинять в связях с Россией, и вообще тема России немного отойдет на второй план. Потому что какие бы шаги не предпринимал Трамп, его называли агентом Кремля, - отметил Наумов.

Что же касается Дональда Трампа и его дальнейших планов, то не исключено, что он продолжит заниматься политикой.

- Демократы думали, что вся Америка радостно скинет оковы трампизма. Но этого не произошло. Половина США проголосовала за Трампа. Если сейчас пофантазировать, то Трамп со своей неуемной энергией может создать в своем отеле идеологический центр, откуда он будет писать язвительные твиты и критиковать политику Байдена, - предположил журналист.

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