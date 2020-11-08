Падший ангел по фамилии Делон

В фильмографии Делона множество разноплановых ролей - от храброго инспектора («Тегеран-43», в кадре с Наталией Белохвостиковой). Фото: Кадр из фильма

Ален Делон великий актер, красавец. Стареет он тоже красиво. Получает «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в развитие кинематографа в 2019 году. Но в любом случае знаковой оказалась запись с Далидой - «слова-слова», Parole-parole. А начинал он как человек из мясной лавки, колбасник, случайно увидевший афишку про стажировку летчиком-испытателем в Канаде. Туда его не взяли, но взяли в морпехи в Индокитай. А потом морпех Делон оказался в Сайгоне. А дальше начал учиться актерскому мастерству, фехтованию и всему, что может позволить стать признанным артистом.

Актер в фильме "На ярком солнце". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ему было сложно, когда он вернулся после войны. Но он справился. А после премьеры триллера «На ярком солнце», снятого в 1960 году по роману «Талантливый мистер Рипли», о Делоне стали говорить, что он «нашел своего героя, человека с двойным дном, падшего ангела».

На Красной дорожке Каннского кинофестиваля, май 2019 г. Фото: EAST NEWS

Сегодня он неплохо выглядит, играет в кино всяческих Цезарей в саге про Астерикса и Обеликса, даже приезжает на «Дискотеку 80-х».

Актер сыграл Гая Юлия Цезаря в комедии "Астерикс на Олимпийских играх". Фото: EAST NEWS

В СССР с его именем все было связано драматично, но по-иному. Полагаю, выросло огромное количество людей, которые не слышали песни «Ален Делон не пьет одеколон». А вот в 90-х это был самый смак. Участник исполнявшей песню группы «Наутилус Помпилиус» Дмитрий Умецкий рассказывал: «Автор текста - Илья Кормильцев. Он много работал в маленьких уральских городах. Песня была написана в 85-м, но Илья впечатлился этой провинциальной жизнью задолго до момента создания сего стиха… Текст именно об этом: девочка из глухого провинциального города наклеила на стенку плакат с портретом Делона и, глядя на него перед сном, спокойно засыпает. А за окном утром, днем и вечером ее ждет ужас... Я однажды навестил Илью в одном таком городке. И на меня это произвело сильное впечатление, особенно после того, как нас чуть не съел медведь. Скатались на пикничок, что называется».

Ален Делон в Москве, 2012 г. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медведь, судя по словам и вообще существованию Дмитрия, мужиков не догнал. Но в маленьких городах в те времена крутили старое кино. Нового еще не подвезли. А Ален Делон был красивым настолько, что ни одним Шварценеггером или Ван Даммом не перебьешь…

5 самых известных фильмов Делона:

«Черный тюльпан» (1967)

«Самурай» (1967)

«Искатели

приключений» (1967)

«Бассейн» (1969)

«Зорро» (1975)