Романтика, которую мы потеряли

Новые времена, новые формы ухаживания. Молодежь сама разберется. Без библиотек и белых танцев. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Эту цитату из «Иронии судьбы...» мы знаем наизусть. «Как скучно мы живем. В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости», - сокрушался Ипполит на кухне у Нади.

А ведь это и правда грустно, когда в людях пропадает дух авантюризма. И романтика становится какой-то не такой романтичной. И любовь не такой возвышенной, как во времена Петрарки и Лауры. И даже ухаживать за женщинами мы стали как-то по-другому. Уходят в прошлое привычки, которые еще совсем недавно казались абсолютно естественными.

Школьные годы

Вот вы, например, слышали, чтобы нынешние мальчишки в младших классах школы дергали девчонок за косички? Не для того, чтобы сделать больно. Просто был знак такой: «вообще-то ты мне нравишься, но не могу же я прямо тебе об этом сказать». Девчонки обижались, иногда плакали, но маленьким девчоночьим сердцем понимали: что-то тут не так, надо к этому хулигану присмотреться, наверняка чего-то недоговаривает.

А потом, лет через десять после окончания школы:

- А помнишь, как ты меня за косички дергал?

- Помню, конечно. Потому что был в тебя влюблен.

- А сейчас?

- И сейчас влюблен.

Правда, к тому времени оба уже люди семейные, но все равно есть что вспомнить.

Сейчас такое невозможно. Сейчас дерганье за косичку может стать поводом для обвинения в харассменте, беседы со школьным психологом и бурной дискуссии в родительском чате.

Да и косички девочкам, кажется, никто сейчас не умеет заплетать.

Ближе к средним классам, помнится, был такой метод флирта: через записки. Причем написать и передать ее надо было непременно на уроке, иногда через весь класс. А потом наблюдать, как на записку отреагирует объект твоей страсти. Если прочитает и обернется в твою сторону (не важно, улыбнется или пальцем у виска покрутит) - хороший знак. Если даже читать не станет - плохо дело. А бывало, записочки перехватывали - злобная математичка или классный хулиган, который вас потом этой запиской шантажировал.

Сейчас записки не нужны: все можно решить через текстовое сообщение.

И еще красивый был обычай: провожая девочку после уроков домой, нести ее портфель. Нынче то ли портфели слишком тяжелые, то ли родители слишком строгие («Сразу из школы - домой!»), но нет больше такого.

И надписей на стенах «Миша + Катя = любовь» уже не делают.

Ошибки молодости

В старину молодые люди ходили на танцы. Пришел - значит, хочешь не просто повеселиться, а с кем-нибудь познакомиться. Девушки, чтобы это намерение не обозначалось так явно, приходили группками: «Светка, может, и ради знакомства, а мы просто так, за компанию».

И ведь знакомились, иногда до серьезных продолжений доходило. Юрий Гагарин со своей будущей женой именно на танцах в авиационном училище и познакомился.

А для облегчения жизни слишком уж застенчивым кавалерам существовал белый танец: когда приглашала дама. Уж если пригласила - считай, дело сделано, она твоя.

Если парень и девушка приходили на танцы вдвоем, это было публичное заявление: «у нас все серьезно, просим иметь в виду». И все имели в виду: «да они даже на танцы вместе ходят».

А теперь? Когда вы последний раз слышали слово «танцплощадка»?

У нас все по-взрослому

Хорошим тоном считалось принести на свидание цветы. Сейчас почему-то не видно влюбленных пар с букетами в руках. Может, потому, что они, встретившись, не гуляют по улицам.

Раньше, например, шли в кино. Пригласить девушку «на новый фильм» считалось серьезной декларацией о намерениях. Согласие девушки пойти - почти проявлением взаимности. Для обоих это была возможность побольше узнать друг о друге. Всплакнула девушка на сцене расставания главных героев - надо с ней поосторожнее, нам лишние сантименты ни к чему. Вздрогнула от неожиданного звука выстрела и прижалась к кавалеру - это хорошо, ищет тактильного контакта.

Да и вообще много интересного за сеанс могло произойти. Термины «места для поцелуев» и «темнота - друг молодежи» - это ведь все из той поры.

Как пройти в библиотеку

Мест для знакомства раньше было не так много. Кафе и рестораны многим были не по карману, караоке-бары еще не придумали, на улице знакомиться вроде как неприлично (хотя кого это останавливало?). Хорошим вариантом считалась библиотека. Героиня Ирины Муравьевой в фильме «Москва слезам не верит» прямо так и сделала: надела очки и пошла в читальный зал. У нее ничего хорошего не получилось, а я вот (простите за ненужную здесь автобиографичность) по молодости лет был гораздо удачливее в этом смысле. Но тут все просто: симпатичных молодых людей в библиотеках гораздо меньше, чем симпатичных девушек. Так что ходить туда в поисках счастья надо было именно юношам. Я вот чертовски рад, что понял это уже на втором курсе института. И, кстати, из известного каждому мужчине стандартного набора соблазнительных образов (женщина-кошка, стюардесса, медсестра) до сих пор неизменно выбираю библиотекаршу - в очках с большой оправой и волосами, собранными в тугой пучок (особенно если это рыжие волосы).

Не время грустить

Но вообще-то все нормально. Раньше из-за женщин рыцарские турниры устраивали, и что, по этому поводу тоже грустить будем? Нет, конечно. Новые времена, новые формы ухаживания. Молодежь сама разберется. Без библиотек и белых танцев.