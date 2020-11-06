«Это наш дом. Дом нужно защищать»: подмосковные казаки борются с безмасочниками и преступностью

В столичных аэропортах теперь ходят казачьи патрули. Фото: Андрей АБРАМОВ

Если вам довелось побывать в аэропортах «Домодедово» или «Шереметьево» в последний месяц, могли заметить необычные патрули. Красные лампасы на брюках, папахи из каракуля, алые шевроны. Это войсковое общество «Центральное казачье войско», у которого в пандемию «люди сверху» попросили помощи. Обстановка неспокойная, одна полиция за всем не уследит.

- На волонтерство смотрим прежде всего как на охрану общественного порядка. А еще нас привлекли для профилактики коронавируса: напоминать людям, чтобы носили маски, - объясняет атаман Домодедовского хуторского казачьего общества войсковой старшина Алексей Тимофеев.

Работают вместе с полицией, ведь только сотрудник МВД может выписать штраф. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПАПАХУ НАДЕТЬ РОВНО!

Казаки каждый день патрулируют аэропорты. Приезжают к четырем вечера и ходят до десяти. Это время считается самым неспокойным. Статистика неумолимо доказывает, что больше всего преступлений происходит с заходом солнца.

Перед началом службы заходят в часовню помолиться. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сначала дружинники отмечаются в отделе полиции при аэропорте. Там участвуют в общем разводе: начальство доводит оперативную обстановку, показывает ориентировки, инструктирует. Атаман внимательно осматривает четырех бойцов.

Казачьи двойки это еще и лишняя пара глаз, которая помогает уследить за порядком в людном месте. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Значок поправить, бушлат почистить, папаху ровно надеть, руки в карманах не держать!

Перед встречей с казаками воображение рисовало разодетых вояк: в галифе, будто прискакали на конях, все с бородами да усищами. За плечом ружьишко, сабля на поясе, да поигрывает нагайкой.

На замечания казаков реакция молниеносная: безмасочники тут же спешат исправиться. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Вы что сочиняете, откуда у нас здесь оружие? - удивлялись гладковыбритые казаки, которые своими кителями скорее походили на обычных полицейских.

Развод окончен, патрули разбредаются по аэропорту.

«МЫ - ВОИНЫ!»

Захватывающими сценами работа казаков не отличается. Двойки, на которые разбился отряд, нарезают круги: одна снаружи аэропорта, другая - внутри.

- Масочку наденьте! Где ваша маска? Мужчина, поднимите маску с подбородка! - летят замечания дружинников.

Пару раз подбегают с вопросами пассажиры: как пройти, как доехать. К любому человеку в форме отношение доверительное.

К людям в форме многие подходят с вопросами «Как пройти?». Фото: Андрей АБРАМОВ

В аэропорту появились и волонтеры Московской области. Молодые ребята в красных ветровках, как и казаки, просят надеть маску.

- Но на них часто срываются, - жалеют казаки юных коллег. - Могут накричать, послать, обидеть. С нами никто в конфликт не лезет. Знают нашу философию.

За раз на дежурство заступают пять казаков. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Какая у вас философия?

- Мы - воины! Перед иконами в храме поклялись в верности Отечеству, казачеству, вере православной. Готовы отдать жизнь, если потребуется.

Звучит патетично. Но казаки свято верят в свою миссию.

Некоторые оправдываются, мол, у них проблемы с дыханием, потому ходят без маски. Но все равно надевают. Фото: Андрей АБРАМОВ

«НАМ НИКТО НЕ ПЛАТИТ»

В местном отряде 20 человек. Пятеро каждый день едут в аэропорт.

- Сколько надо будет, столько и будем ездить! - бравируют бойцы.

Откуда у них столько свободного времени - все пожимают плечами (в патрули выходят после работы - дежурят до 22.00). Дружинникам за 30 лет, все работают: один преподает патриотическое воспитание детям, другой логист, у третьего свой магазин кассовых аппаратов. В прошлом служили в органах.

Патрулируют казаки и снаружи аэропорта. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Все думают, что казакам за патрулирование платят... Какой там! Мы даже форму сами себе покупаем. Но без нас не справятся!

На самом деле казаки охраняют город Домодедово уже давно. Первые несколько лет сами ходили патрулями. Даже купили себе служебное авто. А когда вышел закон о дружинниках, местные власти официально причислили их к народным патрулям. Такой не может выписывать штрафы, но вправе произвести гражданский арест - это когда видишь преступление и задерживаешь нарушителя до приезда полиции.

Цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КОНКРЕТНО

Оштрафуют!

В Москве и Подмосковье сохраняется масочно-перчаточный режим. Штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты (СИЗ) в общественном месте - 4000 рублей. «Быть в форме» нужно в аэропортах, вокзалах, магазинах, аптеках, госучреждениях. За проезд в общественном транспорте без маски штраф 5000 рублей. Протокол может составить сотрудник полиции или должностные лица, например, контролеры Мосгортранса.Официально

ОФИЦИАЛЬНО

Как дружинники

В России есть Федеральный закон от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ. Называется «Об участии граждан в охране общественного порядка». На него во время патрулирования опираются казаки. В нем сказано, что граждане могут информировать полицию об угрозах порядку и охранять общественные места, если на то правоохранители дадут добро. Дружинники могут потребовать прекратить нарушение. Физическую силу разрешено применять, если есть опасность для них или других лиц. Но только в рамках обороны, а не нападения. Дружинник не может применять силу к беременным, детям и инвалидам, кроме случаев вооруженного либо группового нападения.