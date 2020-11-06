Бизнес на Ленине: Кто и зачем покупает и продает советские монументы

Бюстами и даже памятниками Ильичу вовсю торгуют в интернете за десятки и сотни тысяч рублей. Фото: Гавриил ГРИГОРОВ/ТАСС

Красный день календаря 7 ноября уже не красный. И вообще плавным движением руки он из праздника Октябрьской революции превратился в День народного единства и перенесен на 4-е. Но все, кто родом из СССР, помнят, и это не выжечь каленым железом, как в этот великий день вся страна несла цветы к памятникам вождю мирового пролетариата Ленину. Таких монументов было множество. Говорят, даже больше, чем в мире поставили статуй Будды. Сколько именно, не знала даже всезнающая советская статистика. Мелькают цифры около 14 - 15 тысяч. И это не считая кабинетных бюстов, бронзовых и гипсовых голов... Тогда точно число перевалит за сотни тысяч.

Сейчас осталось, по подсчетам энтузиастов из интернет-сообщества ru_lenin, около 6000 памятников Ильичу по всей России. А еще 421 - в Белоруссии, 2500 - на Украине (да-да!), 169 - в Прибалтике, 64 - в Молдове, и 194 разбросаны по дальним странам.

Но эти данные, конечно же, неофициальные. И не учитывают личные памятники вождю. А их по дачам, гаражам и задворкам предприятий тоже, как выяснила «Комсомолка», припрятано немало. Оказывается, все эти постсоветские годы Ленин все так же живее всех живых. И его каменные изваяния все еще в цене (да еще и в какой!). Все так же продаются и покупаются.

ЛЕНИН В КУСТАХ

Мне почему-то тоже всегда хотелось иметь бюст Ленина. Большого такого, доброго. Чтобы стоял у меня на даче в кустах. Не шутки ради, нет. И не для политики. Просто с Лениным у меня, как и у многих, связаны какие-то светлые детские воспоминания. Один взгляд на каменного Ильича - и тут же срабатывает ассоциативная память.

Как-то заикнулась про это друзьям, а они взяли и подарили мне Ленина. Причем его редкую, довоенную статуэтку. В кусты ее, конечно, не поставишь, но зато дома на пианино он смотрится шикарно.

- Ты представляешь, почти 100 лет он стоял у людей на даче под Подольском. Столько всего пережил.

Представляю! И свой триумф, и падение. И доставку из Подольска в Москву в полиэтиленовой пленке с пупырышками, чтобы не разбился.

- Где же вы его нашли-то, господи? - удивлялась.

- На сайте купли-продажи, там всяких Ильичей полно. И не только такие статуэтки продают, но и огромные монументы. Тебе надо?

А вдруг надо! Я тут же полезла смотреть.

А это персональный Ильич спецкора «КП» Дины Карпицкой, подаренный друзьями на день рождения. Просто гипсовая довоенная статуэтка. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

ВОЖДЬ ИЗ КОЛХОЗА

На сайтах купли-продажи и правда всяких-разных статуй полным-полно. Есть огромный монумент высотой под 4 метра за 1 500 000. Продается во Владивостоке, но продавец обещает выслать Ильича куда угодно.

Есть Ленин из красного мрамора с отломанным носом - за 500 000 рублей. Стоит, как видно по фото, где-то на дачном участке, сзади Ильича стандартный забор из профнастила.

Ленин с отколотым носом тоже в ходу.

Есть авторский Ильич руки архитектора Кербеля за 2 900 000. «Ленин жив, - гордо заявляет продавец. - Хотите купить - пишите, звоните. Не хотите - не пишите, не звоните. Господ с отсутствием средств просьба не беспокоить». Это на сегодняшний день самое дорогое предложение. Говорят, были статуи и еще дороже по 3 000 000 - 4 000 000. Видимо, разобрали уже.

Самое дорогое на сегодня предложение о покупке бюста Ленина известного скульптора Кербеля. 2 миллиона 900 тысяч рублей. Как говорится, налетай? Фото: avito.ru

Еще я нашла памятник Ленина прямо с родины самого Владимира Ильича - города Ульяновска. Высотой 1,6 метра из мраморной крошки. Цена - 300 000 рублей. Последние несколько лет он стоит во дворе автобазы. Скромно так, у забора и взирает на местный магазин.

- Он нам достался лет 15 назад, когда совхоз в Ленинском районе разорился и статую продали за долги, - рассказывает продавец. - Вот мы и купили. Краном грузили в кузов грузовика, предварительно подстелив соломки. Так что монумент совершенно целый, нигде никаких сколов нет. Он стоял у нас на базе как украшение, а сейчас все здания продали, съезжаем. И статую решили продать.

- Ну и как? Есть спрос?

- Ну звонят иногда, давно бы купили, всех смущает вопрос транспортировки. А вам зачем?

- Начальнику подарить хотим, - на ходу сочиняю версию я.

- Ну берите, за 250 000 отдадим спокойно.

Удивительный факт, но сколько продавцов я ни обзвонила, все всегда интересовались, зачем мне статуя Ильича. Не собираюсь ли я ее как-то испортить, разукрасить или еще что-нибудь такое вытворить.

В основном все монументы оказались почему-то из разорившихся колхозов. Городские статуи никто не продает. Хотя, может, придумывают, никто же не сознается, что это Ленин с городской площади.

Если покопаться на сайтах купли-продажи, можно пусть и поверхностно, но изучить истории возникновения памятников с архитектурной точки зрения. Вот я теперь знаю, что есть второсортные, безликие статуи, отлитые на художественных комбинатах. И даже могу их теперь визуально отличить, потому что у них у всех Ильич какой-то одинаковый и бездушный - с грубо размытыми чертами лица. А на авторских скульптурах - многие советские творцы лепили вождя - он совсем другой, живой и такой разный.

СТАТУЯ И ШАШЛЫКИ

Один такой авторский «живет» у сарая с дровами во дворе частного дома во Владимире. А сейчас выставлен на продажу за 250 000 рублей.

- Это работа моего отца Сладкова Алексея. Отлил он его еще в начале 80-х, - рассказывает продавец Людмила. - Какой-то колхоз заказал монумент, но работу почему-то не забрал. Честно говоря, я не знаю почему, в то время я совершенно такими делами не интересовалась. Вот и стоит он с той поры у нас в доме, у сарая на улице. Вообще-то еще один Ленин был, гипсовый. Но его украли. И этот, может, украли бы, но он тяжелый.

Ленин из Ульяновска грустно взирает на магазин. Вот уже 40 лет он охраняет дрова у сарая.

- Не жалко отдавать?

- Жалко. Мы к нему уже, конечно, привыкли. Монумент стоит на полянке, где мы по праздникам обычно шашлыки жарим. И все гости всегда обращают внимание: «О! У вас тут вождь!». Но мне нужные деньги на операцию, вот и продаю.

Но расставаться с семейным Ильичом Людмила явно не торопится, так как сама призналась, что продается он уже больше года.

- Спрос есть, постоянно звонки получаю со всей страны. Но в основном от перекупщиков, которые предлагают забрать его за бесценок. Но я не хочу просто так отдавать. Все-таки это настоящий уличный монумент, тем более авторский.

Ленин авторской работы из Владимира.

Насколько я знаю правила, еще 6 слепков с него могут считаться тоже произведениями искусства.

- А зачем им всем Ленины?

- Чтобы отели украшать, например. Много китайских туристов в Россию приезжает, у них коммунистические лидеры в большом почете. Так что спрос есть, просто сейчас с коронавирусом все как-то поутихло. Уверена, как эта эпидемия кончится и турист снова поедет, возьмут моего Ленина. Тем более я продаю, можно сказать, недорого, при Советском Союзе цена на такую работу была в 5 - 6 раз больше.

Интересно, как Людмила посчитала и сопоставила советские рубли и нынешние? Но Ленин ее и правда хорош.

- Его бы еще на постамент поставить, чтобы по правильному, и вообще красота будет, - расхваливает она свой товар.

Куда понесли этого Ленина? Вовсе не на свалку истории. Любовно упакованный в пленку, он явно кем-то куплен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СТАЛИН ПРОТИВ ДЕВУШКИ С ВЕСЛОМ

Удивительное дело, но, как выяснилось, в этом нелегком деле - продаже памятников канувшего в Лету вождя мирового пролетариата - есть и конкуренция.

- А что вы так подробно расспрашиваете? - Слышу недоверие на том конце провода. - Конкуренты, что ли? Почву прощупываете?

Это я наткнулась на объявление мастерской в подмосковном Клину, где Лениных делают на заказ за 150 000 рублей. И конечно, тут же позвонила. Пришлось признаться, что я журналист, а не торговец монументами.

- А! Тогда все понятно. Ну напишите, что срок изготовления 2 - 3 недели. В наличии готовых нет, только что продали, а нового еще не успели отлить, - объясняет хозяин мастерской Роман Сень.

- И часто заказывают?

- Регулярно. У нас не только Ильич, вся советская тематика. Есть и Сталин, его, кстати, намного чаще, чем Ленина, заказывают. Так что констатирую факт: он более популярен. Изредка просят даже Брежнева. Это из исторических личностей. А так у нас очень хорошо продается пионер с горном, такой во всех детских лагерях в СССР стоял. Есть колхозница молодая с колосьями. Но лидер заказов - девушка с веслом.

- Господи, кто же это берет?

- Люди. Патриотично настроенная, настальгирующая публика. Ставят в загородных домах, в их парках и у бассейнов. Я с 2015 года занимаюсь изготовлением скульптур, продал за эти годы больше 3000 штук.

- Были ли какие-то запросы, которые вас удивили?

- Меня больше всего, знаете что, удивило, как я сделал по заказу депутатов московских двух пионеров. А потом читаю в газете, что «депутаты потратили полтора года на поиски уникальных, оригинальных, советских скульптур, чтобы поставить их на Осенней улице на радость москвичам».

- Но все-таки, может, просили Ленина в плавках? Ну что-нибудь необычное?

- Не просили, а если попросят, мы такое делать не будем. Потому что придерживаемся все-таки классических направлений. И издеваться над скульптурами не хотим, да и наши заказчики, судя по всему, тоже.

ЛЕНИН ЖИВ И ДЕЛАЕТ НАПИЛЬНИКИ!

Однако кое-какой креатив присутствует и присутствовал. Как следует порывшись на форумах, я нашла информацию про самые необычные памятники Ленину.

На первое место поставлю «выходку» датского фермера из городка Хернинг. Он выкупил огромный монумент Ильича, который до развала СССР стоял в латвийском городе Елгаве. И установил его у себя перед домом в лежачем положении. Назвал свой арт-объект творческий фермер «Ленин мертв». Вот и все. Теперь памятник - местная достопримечательность.

Этого Ленина «уложил» в своем дворе датский фермер. Он выкупил статую в Латвии, где борются с советским наследием. И назвал композицию «Ленин мертв»... Фото: Twitter.com

Второе место в моем личном рейтиге занимает Ильич-насекальщик из Миасса (что под Челябинском). Установлен он еще в далеком 1924 году. И насекальщик - это вовсе не то, что многие подумали, а рабочий, который делает насечки на напильнике. На заводском собрании коллектив принял единогласное решение зачислить Владимира Ильича в штат почетным насекальщиком. И зачислили! А после и памятник справили. Ленин на этом заводе ни разу в жизни не был и вообще умер в 1924-м, а вот работником предприятия официально числился аж до 1991 года. У него там даже было свое рабочее место.

А на третье поставим сразу несколько Лениных-оборотней. Такая оказия случалась в СССР, например в городе Глубокий Ростовской области, когда собирались поставить памятник Маяковскому, но в последний момент передумали. Получилось лицо одного Владимира, а фигура другого.

Такой же Маяковский с маленькой головкой Ленина стоит в Украинске Донецкой области.

Есть вторая версия - Ильич и был, просто ему голову снесло, новую делать не стали, а взяли кабинетный бюст и к торсу приварили. Выглядит смешно - огромное тело и маленькая голова.

Хотя на третье можно было бы еще и костромского Ленина поставить (но боюсь оскорбить чувства верующих). Дело в том, что атеист Ленин стоит на постаменте, который готовили для монумента в честь 300-летия дома Романовых. В общем, «За Веру, Царя и Отечество» не получилось... Вышло совсем по-другому…

Эх, история, никого ты не щадишь.

Вопрос дня: Стоит ли трогать советские символы, в том числе памятники Ленину? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

В интернете выставляются на продажу артефакты эпохи СССР. Например, бюсты и памятники советским вождям. Поэтому накануне годовщины Октябрьской революции мы спросили: Стоит ли трогать советские символы, в том числе памятники Ленину?

Леонид КАЛАШНИКОВ, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ:

- Если хотят стереть память - убирают памятники. Молодой человек проходит мимо Мавзолея, видит надпись «Ленин» и задумается: а кто это? Увидит памятник Петру Первому и тоже захочет узнать о нем. Многим не нравится, что СССР был одной из двух мировых империй. Но почему наши дети и внуки должны об этом забыть?

Леонид ПОПОВИЧ, глава Союза виноградарей и виноделов России:

- Все памятники находятся в конкретных местах. В поселках и городах у людей к ним сложилось за годы общее отношение. Если отношение большинства таково: памятники должны стоять, значит, они должны остаться.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в отставке:

- Когда в Восточной Европе начали сносить памятники освободителям от фашизма, это что, уровень высокой культуры? Оценить любую личность ни через 10, ни через 50 лет после смерти нельзя. «Поживем 1000 лет, а там будет видно» - так китайцы говорят. Разве те, кто сносил памятник Дзержинскому на Лубянке, знали, кем он был на самом деле?

Виктор ЛОГВИНОВ, почетный президент Союза архитекторов Москвы:

- Памятники - это культурное наследие. Они должны охраняться государством. Пока профессиональная экспертиза не скажет, что они не заслуживают охраны, трогать не нужно.

Салават ЩЕРБАКОВ, народный художник России, академик РАХ:

- Советские памятники - это уже антиквариат. Не все, но часть из них высокого уровня. Памятники Нерону в Риме не трогают, хотя он был изверг и антихрист. У нас памятники марксистам посчитали неактуальными, но давайте выждем время, посмотрим, как все повернется...

Андрей, читатель сайта KP.RU:

- Все памятники, даже большевикам, надо оставить. Но повесить на них таблички с «заслугами»: убийца царской семьи, создатель ГУЛАГа, инициатор репрессий. И там же: «восстанавливал промышленность», «организатор Красной армии». Пусть люди сами оценивают. Так честнее.

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